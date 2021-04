Paolo Rossi, fratellastro Antonio Pisu/ Raffaele Pisu l’ha scoperto a 90 anni: “Pensavo volesse una…”

Raffaele Pisu, padre di Antonio Pisu, all’età do 90 anni ha scoperto di avere un altro figlio: Paolo Rossi, nato a Rimini nel luglio del 1966. Il produttore e attore ha scoperto di essere figlio del grande attore quando la madre, in punto di morte, gli ha rivelato l’identità del suo padre naturale. “Un giorno è spuntato un uomo di nome Paolo, ha suonato alla mia porta, mi ha lasciato una lettera e se n’è andato. Ebbene, nella lettera mi diceva di essere mio figlio”, ha raccontato Raffaele Pisu qualche anno fa a “Domenica Live”. E ha aggiunto: “Pensavo volesse una segnalazione per una commedia. Mi ha lasciato la lettera dicendomi che pensava fosse una cosa bella e che avrebbe atteso una mia risposta. Una volta aperta la busta, l’ho richiamato immediatamente”. Pisu e la madre di Paolo Rossi sono stati insieme per un mese, mentre l’attore si stava separando dalla prima moglie, poi è sparita senza dire all’attore di essere incinta.

Raffaele Pisu e Leda Martellini, papà e mamma Antonio Pisu/ "Eravamo proprio belli tutti e tre insieme"

Paolo Rossi Pisu: il rapporto con il padre Raffaele

Raffaele Pisu ha accolto subito il figlio, così come la moglie Leda e il figlio Antonio. “Da quando ho 18 anni, mi son sempre dedicato alla recitazione. Quando ho saputo delle mie reali origini ho capito il perché: mio padre è un attore, così come lo era mio zio Mario, amatissimo da Fellini; non a caso la mia casa di produzione si chiama Genoma”, ha detto Paolo Rossi Pisu a Barbara d’Urso. Il produttore, nella stessa occasione, ha anche parlato del padre che lo ha cresciuto: “Mi ha amato molto più di un padre, è un eroe. Quando gli ho detto che volevo andare a conoscere il mio padre naturale, mi ha detto: amore, vai con Dio”. L’ultimo film in cui Raffaele Pisu ha recitato è stato “Nobili bugie” diretto dal figlio Antonio e prodotto dal figlio Paolo. I due fratelli hanno anche realizzato insieme “Est – Dittatura Last Minute”, film del 2020 con protagonista Lodo Guenzi de Lo stato sociale.

