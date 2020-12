Paolo Rossi, furto in casa durante funerali/ Rubati soldi e gioielli, ma non cimeli

Al peggio non c’è mai fine e quanto accaduto a casa di Paolo Rossi lo dimostra. Mentre si tenevano i funerali dell’ex calciatore, è avvenuto un furto a Bucine, in provincia di Arezzo, a casa del campione. La moglie, Federica Cappelletti, è stata avvisata mentre stava tornando dai funerali. Quando è arrivata a casa ha trovato tutto sottosopra e al dolore per la morte del marito si è aggiunto lo sconcerto per quanto avvenuto nella loro abitazione. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, i ladri avrebbero portato via alcuni gioielli, tra cui un orologio dello stesso Paolo Rossi, ma sembra che non ci fossero gli oggetti più preziosi legati alla carriera del campione di calcio. I carabinieri sono arrivati sul posto e hanno cominciato ad effettuare un sopralluogo per verificare cosa sia stato effettivamente portato via dai malviventi. Nel frattempo, la notizia rimbalza sui social e provoca lo sconcerto dei fan di Rossi.

PAOLO ROSSI, FURTO IN CASA: INDAGINI IN CORSO

Sono poche e frammentarie al momento le notizie in merito al furto avvenuto a casa di Paolo Rossi. Una cosa sembra certa: mentre l’Italia piangeva per la morte del campione, la casa di Pablito veniva svaligiata. Secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbero stati portati via soldi in contanti, circa un centinaio di euro, oltre all’orologio, ma si attende che la moglie faccia una verifica più approfondita per capire cosa manchi dalla casa, nella campagna toscana. A scoprire il furto nell’agriturismo sarebbe stato un collaboratore della famiglia Rossi. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Arezzo, mentre successivamente sono scattati i rilievi da parte della Polizia scientifica. Sempre secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa, per entrare gli autori del furto avrebbero forzato una finestra dell’abitazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA