Paolo Rossi: “Jannacci mi insegnò a non temere il palco”/ “Walter Chiari mio modello”

Paolo Rossi, comico, è stato ospite della trasmissione di Rai Tre “In Barba a Tutto”, condotta da Luca Barbareschi. L’attore ha dialogato a lungo con il conduttore, passando al setaccio la situazione attuale della comicità italiana: “La satira è difficile da fare oggi, perché è complicato fare la parodia di una parodia – ha esordito –. In questo momento mi sta guidando molto Shakespeare, che era politicamente scorretto e rubava i testi a tutto. La satira può essere politica o di costume, questi sono i due filoni, e la satira sulla natura umana racchiude entrambi. La satira politica va fatta, ma trovando delle vie laterali”.

CATHERINE SPAAK: "MOLESTIE SUI SET ITALIANI"/ "Mi insultavano con grosse parolacce"

Ha quindi preso posizione sulla censura nel teatro italiano: “Quando mi censuravano, in passato, non ho mai fatto la vittima. Oggi bisogna dire che il teatro è pericoloso, in quanto c’è un sacco di gente che fa il nostro lavoro e che dice di amare il teatro, ma che in realtà odia il pubblico. Se odi il pubblico, non vai da nessuna parte”.

EX MARITI CATHERINE SPAAK: CAPUCCI, JOHNNY DORELLI, DANIEL RAY E TUSELLI/ "Ora basta"

PAOLO ROSSI: “JANNACCI PARLÒ CON UN DOBERMANN…”

Paolo Rossi, di fronte alle telecamere di “In Barba a Tutto”, ha proseguito dicendo che il suo modello di riferimento è stato Walter Chiari, “l’unico comico, insieme a Stanlio e Ollio, capace di fare comicità senza insultare il politico di turno”. A insegnargli a non avere paura del palco, invece, è stato “Jannacci. Ricordo che una volta, nel corridoio di un locale, c’era un dobermann che ringhiava: lui gli si è avvicinato e gli ha detto ‘Spostati o ti succhio il cervello dall’orecchio’. Lui si è immediatamente spostato. È il tono, più che le parole, a impressionare”. Certo, anche per chi di mestiere fa il comico ci sono delle regole da rispettare, o meglio, dei principi di coerenza ai quali non si può e non si deve venir meno: “Ci sono degli orari su cui puoi ridere di una cosa o di un’altra – ha dichiarato Rossi –. Si ride a parrocchie, a volte”. Ora, dopo un lungo periodo di chiusura, i teatri del Belpaese hanno riaperto i battenti, ma “io durante il lockdown ho lavorato, devo dire la verità. Magari anche non pagato, ma sempre con il pubblico come obiettivo finale”.

LEGGI ANCHE:

CATHERINE SPAAK "PER UNA EMORRAGIA CEREBRALE HO PERSO LA VISTA"/ "Salvata per caso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA