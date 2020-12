Paolo Rossi – Un campione è un sognatore che non si arrende mai/ Rai2: ricordo e…

Raidue dedica la prima serata di oggi, giovedì 10 dicembre, al ricordo e alla memoria di Paolo Rossi, scomparso a 64 anni dopo aver lottato contro un male incurabile. Per omaggiare la memoria di Pablito, soprannome che gli fu dato dopo le gesta eroiche ai Mondiali di calcio 1982 quando contribuì in modo determinante a far salire l’Italia sul tetto del mondo, Raidue trasmette in prima tv assoluta, il docu-film, in prima visione assoluta, “Paolo Rossi – Il campione è un sognatore che non si arrende mai”, presentato lo scorso anno al MIA – Il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo. Attraverso racconti, interviste, immagini inedite e testimonianze di chi lo ha conosciuto e lo ha avuto sia come compagno di squadra che come avversario, il pubblico avrà l’occasione di conoscere un Paolo Rossi inedito.

ANTICIPAZIONI DEL DOCU-FILM DEDICATO A PAOLO ROSSI

Il documentario “Paolo Rossi – Il campione è un sognatore che non si arrende mai” di Michela Scolari e Gianluca Fellini, regala un quadro inedito dell’uomo e del campione Paolo Rossi raccontando l’inizio della sua carriera, i suoi successi, ma anche le sue cadute come quella sul calcio-scommesse che ha vissuto come un incubo. Nel corso della serata verrà a galla la voglia di Paolo Rossi di non arrendersi mai e di riprendere in mano la propria vita e la propria carriera sportiva. Una forza di volontà che, negli ultimi anni, l’avevo portato ad abbracciare anche l’impegno sociale aiutando i ragazzi romeni abbandonati dalle famiglie e che oggi trovano un sostegno nella Fondazione Parada a Bucarest. Non mancheranno le testimonianze degli amici e colleghi come Michel Platini e Roberto Baggio, Giancarlo Antognoni e Paulo Roberto Falcao, Antonio Cabrini e Marco Tardelli, Zico e Kalle Rummenigge, Diego Maradona e Pelè.



