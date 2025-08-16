Paolo Ruffini ha causato il ritardo di un volo di una nota compagnia aerea: ecco cos'è successo e come hanno reagito i passeggeri

Paolo Ruffini ha causato il ritardo della partenza di un volo. Il celebre attore è stato il protagonista di un imprevisto che ha causato un po’ di malumori e anche qualche critica ma che si è poi concluso nel migliore dei modi. Tutto è accaduto qualche giorno fa, su un volo di una nota compagnia aerea, dove i passeggeri hanno dovuto attendere un po’ di tempo nell’attesa di uno di loro: proprio Paolo Ruffini.

La vicenda è stata filmata da alcuni passeggeri del volo e uno di questi video è poi diventato virale su TikTok, arrivando dunque ai media. La didascalia che accompagna il video annuncia proprio il ritardo dell’attore, conduttore e celebre comico: “Quando il tuo volo fa ritardo per aspettare Paolo Ruffini”. Ma cos’è accaduto dopo?

Paolo Ruffini si scusa coi passeggeri per aver causato il ritardo della partenza: la reazione in aereo

È lo stesso video ad aver immortalato quella che è stata sia la reazione dei passeggeri in attesa che quella di Ruffini: quest’ultimo si è scusato con tutti, rivolgendosi direttamente ai passeggeri, ammettendo la sua colpa di aver tardato. Questi, tuttavia, non hanno mostrato risentimento alcuno nei confronti del comico, replicando anzi con qualche battuta e risata. Un imprevisto che, d’altronde, potrebbe accadere a chiunque, che è stato smorzato proprio dal fatto che Ruffini abbia fatto ammenda pubblicamente, chiedendo scusa a tutti i presenti. E se c’è chi si chiede se lo stesso atteggiamento sarebbe stato dimostrato nei confronti di una persona ‘comune’, c’è chi ha sottolineato la genuinità del conduttore, commentando il video con queste parole: “Paolo è uno di noi, uno dei pochi rimasti umili”.

