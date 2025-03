Paolo Ruffini è pronto a mettersi in gioco e a divertirsi nella nuova puntata di “Stasera tutto è possibile“, il game show di successo condotto da Stefano De Martino su Rai2. L’attore e regista sin da bambino ha avuto una grandissima passione per il cinema che ha sempre descritto come la sua ancora di salvezza. Spinto da questo folle amore decise, una volta adulto, di studiare regia consumando quotidianamente più di 4 film. La sua carriera l’ha visto recitare anche nei famosissimi cinepanettoni, per intenderci quei film campioni di incasso al botteghino, che tanto hanno segnato gli anni ’90 e 2000. Intervistato dalle pagine di Fanpage, l’attore ha confessato: “li rifarei subito, mi manca la volgarità intesa come la parola del volgo, che non è la parolaccia”.

Anche l’attore e regista è stato più volte stroncato dalla critica, in particolare ancora oggi ricorda: “una volta scrissero di un mio film che era ‘per deficienti”. Una critica che non ha dimenticato e che l’ha portato anche a delle profonde riflessioni. Di recente Paolo Ruffini ha colto la palla al balzo per ricordare anche una spiazzante verità sulla sua vita privata: “Claudia Campolongo? Ho avuto un matrimonio segreto, non so neanche come sia venuta fuori la notizia” ha ammesso Ruffini.

Paolo Ruffini ha dei figli e una fidanzata?

Non solo attore e regista, visto che Paolo Ruffini è stato spesso anche al centro del gossip per la sua vita privata e sentimentale. In passato l’attore è stato sposato con Claudia Campolongo, la sua ex compagna da cui si è separato diverso tempo fa. Un matrimonio che i due hanno celebrato in gran segreto visto che nessuno ne era a conoscenza, visto che la notizia è sbucata solo quando i due hanno deciso di separarsi. “Non so neanche come sia uscita, ma è una cosa molto naturale” – ha detto Ruffini che ancora oggi continua a lavorare con l’ex moglie con cui ha un bellissimo rapporto.

Parlando sempre di vita privata, Ruffini si è soffermato anche sull’argomento dei bambini con cui spesso lavora: “non ho figli, ma li ho noleggiati”. L’attore vede nei bambini la sincerità e la fede nelle piccole e grandi cose: da Babbo Natale agli unicorni. Ad oggi non è ancora diventato padre anche se è convinto che avere un figlio non sia per forze di cose un dovere: “per il momento è andata così, poi un uomo ha orologi biologici diversi”.