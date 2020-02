PAOLO RUFFINI/ Diana Del Bufalo: “Io continuo a volergli bene, ma…”

E’ terminata la relazione tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo e della fine di questo amore ne ha parlato l’attrice nel salotto di Verissimo. «Anche io continuo a volergli molto bene, ma le cose succedono e io purtroppo non ho potuto più continuare a stare con lui per svariati motivi molto spiacevoli. Dio mi perdoni se dico questa cosa, ma è la prima volta che penso di non aver sbagliato proprio niente in questa relazione. Le cose si fanno in due, ma questa volta l’ha fatto solo lui: le cose gravi le ha fatte solo lui, mi sono detta che non potevo andare avanti così», ha raccontato la Del Bufalo, che poi evidenziato: «Ho deciso di dire stop, l’ho scritto su Instagram per chiudere un cerchio doloroso così che lo sapessero tutti, anche se forse l’ho fatto più per me che per comunicarlo agli altri». Infine, la rinascita: «Io sono stata molto male, mi sono fatta aiutare una psicologa: non ne ho mai avuta la necessità, ma lei mi ha salvato la vita, mi ha resa di nuovo felice». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

PAOLO RUFFINI E LA FINE DELL’AMORE CON DIANA DEL BUFALO

Paolo Ruffini protagonista dell’intervista rilasciata da Diana Del Bufalo a Verissimo. L’attrice, infatti, ha confermato che la loro storia è ormai un lontano ricordo e che ogni cosa appartiene al passato. Secondo quanto rivelato nel salotto di Silvia Toffanin, e in una recente dichiarazione rilasciata ad Oggi, la Del Bufalo ha ammesso di aver sentito di recente Paolo Ruffini, confermando la serenità del loro attuale rapporto. C’è una questione, però, sulla quale l’attrice non transige: accettare l’idea che quando una storia finisce sia colpa di entrambi: “Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente – sottolinea nell’intervista concessa a Verissimo – Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male”. Diana Del Bufalo non ha infatti intenzione di prendersi la sua percentuale di colpa: “A volte non è così – tuona sul settimanale Oggi – A volte sbaglia uno solo, cioè lui”.

PAOLO RUFFINI: TRADIMENTO CON VANYA STONE? LA DEL BUFALO…

Oggi Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo sono lontani, ma l’attrice non dimentica l’amore che li ha legati: “Continuo a volergli bene – spiega nel salotto di Verissimo – ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli”. Tra i motivi che l’avrebbero condotta a porre fine alla loro relazione, una vicenda a quanto pare legata al “poliamore”, un’opzione che, secondo Diana Del Bufalo, Ruffini avrebbe voluto introdurre nella loro coppia, scatenando la sua opposizione. “Gli ho detto ‘Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore’ – ricorda l’attrice in un’intervista su Oggi – sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali”. La Del Bufalo conferma inoltre che, nella rottura, Vanya Stone, tatuatrice che ha ammesso di recente di avere avuto una liaison con Ruffini, non avrebbe avuto alcun peso: “Lei non c’entra – precisa l’attrice – È successo tanto altro, e tanto prima”.

VANYA STONE VS PAOLO RUFFINI: “FORSE NON VOLEVA CHE RACCONTASSI…”

Qualche settimana fa, quando tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo la relazione era ormai conclusa da tempo, ad agitare le acque è stato un post, poi rimosso, pubblicato sui social dalla attuatrice trentenne Vanya Stone, candidata, non ammessa, al programma La pupa e il secchione e viceversa. “Mi avevano mandato il pre-contratto ma all’ultimo qualcosa è cambiato”, ha reso noto l’aspirante pupa in un messaggio. “Chissà perché. Forse qualcuno aveva la coda di paglia… che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo”. Secondo la Stone, infatti, dopo il presunto flirt, Ruffini avrebbe cercato di arginare la fuga di notizie: “mi hai bloccata da tutto per paura che ti sput**nassi…”, ma da parte del conduttore, nessuna risposta. A replicare in maniera del tutto serafica è stata invece Diana Del Bufalo, che sui social ha fatto sapere: “Vivo, perdono e vado avanti”.



