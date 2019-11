Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo in crisi/ Lei piange sui social, lui “Momento down!”

“Non sto passando un periodo facile.”, esordiva così Diana Del Bufalo nel messaggio postato su Instagram pochi giorni fa. Un post affiancato da un selfie in cui è impossibile non notare lo sguardo triste e segnato, probabilmente conseguente a un lungo pianto. In molti si sono chiesti il motivo di questo periodo difficile, associando la possibilità di una crisi col fidanzato Paolo Ruffini. Una possibilità che oggi diventa realtà. Nelle ultime ore, Diana è tornata a postare su Instagram immagini che la vedono in lacrime ma senza dare spiegazioni a riguardo. Ci ha però pensato Paolo Ruffini nel corso di un’intervista rilasciata a Novella2000. In questa, il conduttore conferma di essere nel pieno di una crisi con la sua compagna, cosa che dunque spiegherebbe il periodo ‘no’ della De Bufalo.

Paolo Ruffini conferma la crisi con Diana Del Bufalo: “Momento difficile”

“Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme. – ha ammesso Paolo Ruffini a Novella2000, ma ha poi aggiunto – Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli. Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. Ora, ad esempio, è un momento un po’ down. Passerà“. Il noto conduttore e attore ammette, dunque, che con Diana Del Bufalo sta vivendo un momento difficile, ma si dice speranzoso che tutto torni alla normalità e che vengano perciò superate le difficoltà. Intanto si prepara a festeggiare i suoi 41 anni in modo speciale: “Festeggerò prima al Teatro Brancaccio di Roma e poi dopo, con i ragazzi, si farà mattina! Abbiamo creato un gruppo che dà un gran valore alle cose belle della vita. – e conclude – Mi piace stare con loro. Lo scorso anno mi hanno fatto passare un compleanno indimenticabile“.

