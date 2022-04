Paolo Ruffini è fidanzato?/ Lucia Cossu e Diana Del Bufalo tra le sue ex

Paolo Ruffini è riuscito a entrare nel cuore del pubblico grazie alla sua verve comica apparsa evidente negli anni trascorsi alla guida di “Colorado” al fianco di Belen Rodriguez, ma anche dei diversi film in cui ha avuto modo di recitare. Inevitabilmente, la popolarità porta con sè anche una maggiore attenzione nei confronti della sua vita privata, nonostante lui non ami particolarmente parlarne.

Paolo Ruffini/ Fidanzato dopo Diana Del Bufalo? Gossip e la proposta su GF Vip

In passato l’attore è stato sposato con la collega Claudia Campolongo, ma cui si è separato definitivamente nel 2013. I due sono riusciti a mettere da parte ogni rancore e hanno oggi un ottimo rapporto, come ha raccontato lui stesso: “E’ stata mia moglie per qualche tempo, ma è un amore che è cambiato – ha rivelato in un’intervista –. Siamo due persone che hanno cambiato il loro modo di amarsi. Claudia quando mi ha lasciato mi ha detto: ‘Io non ti lascio, io ti libero e non c’è forma di amore più grande”.

Paolo Ruffini/ “Ecco cosa ho imparato dai ragazzi down”

Lucia Cossu e Diana Del Bufalo: i rapporti tormentati di Paolo Ruffini con le ex

Una volta concluso il rapporto con Claudia, Paolo non si è chiuso in se stesso, ma si è innamorato duramente nonostante le storie che era riuscito a costruire non siano durate. Decisamente tormentato è stato il legame con Lucia Cossu, modella ed ex ombrellina che è arrivata addirittura ad accusare l’ex di averla picchiata. Non solo, lei non ha esitato a denunciarlo, mentre lui ha preferito non commentare.

La ragazza ha parlato apertamente di quello che sarebbe accaduto su Instagram: “Non vi faccio vedere la faccia perché è distrutta – sono state le sue parole -. Però, qualsiasi cosa possa accadere con la vostra compagna, sia che vi tradiate, che ci sia un malinteso o qualsiasi altra cosa, non mettete mai le mani addosso”.

Paolo Ruffini, ex fidanzata Lucia Cossu lo denuncia/ Presunte percosse “C’è processo”

Altrettanto tormentata, anche se per motivi diversi, è stata la love story con l’ex allieva di “Amici” Diana Del Bufalo. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2015 a “Colorado“, per poi lasciarci definitivamente quattro anni dopo. Era stata l’attrice a rivelare i motivi di quella scelta: “Non posso permettermi di essere triste, con Paolo stavo troppo male – ha dichiarato a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. Io non ho sbagliato niente, le cose gravi le ha commesse lui. Io stavo troppo male e ho deciso di chiudere”.

Ma Ruffini ora ha una fidanzata? Lui per ora non ne parla, ma sembra essere single.

© RIPRODUZIONE RISERVATA