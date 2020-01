Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo?/ Vanya Stone: “sei un miserabile”

Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo? A distanza di poche ore dalla partenza della nuova edizione de “La pupa e il secchione” ecco scoppiare una vera e propria bomba sul conduttore ed attore che poche settimane fa ha detto “addio” alla sua fidanzata storica. Vanya Stone su Instagram ha accusato senza mezzi termini Ruffini di aver tradito la fidanzata Diana Del Bufalo postando delle fotografie che li ritraggono in atteggiamenti intimi e complici. La ragazza ha deciso di uscire alla scoperto a poche ore dalla messa in onda de La Pupa e Il Secchione visto che è stata esclusa; un’esclusione che Vanya attribuisce alla possibile paura di Ruffini che potrebbe aver fatto saltare tutto proprio per evitare gossip. La Stone però prima di lanciare la bomba ci tiene a precisare: “ho il mio lavoro che amo da morire e che mi fa guadagnare un sacco di soldi. Se ora ha parlato è solo perché rispetta il detto “Male non fare paura non avere”. Detto questo Vanya si è sfogata duramente contro Ruffini definendolo un “miserabile”.

Vanya Stone: “Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo con me”

Nuova polemica sulla ex coppia formata da Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo. Questa volta a lanciare un’accusa precisa e con tanto di prove è Vanya Stone che sui social si è sfogata scrivendo un lungo post a poche ore dalla sua esclusione da La Pupa e il Secchione. “Domani inizia La Pupa e il Secchione. Mi avevano mandato il pre-contratto da firmare, ma all’ultimo minuto, senza motivo, non ero più nel cast. Chissà perché, forse colui che presenta aveva la coda di paglia che raccontassi della storia che avevamo mentre era con Diana Del Bufalo o delle porcate che proponeva alle mie amiche. So solamente che sei un miserabile, Ruffini!” ha scritto la Stone che ha poco dopo condiviso una serie di Instagram Stories in compagnia dell’attore e conduttore. Le foto lasciano davvero pochi dubbi alla versione della ragazza che in passato avrebbe vissuto una storia clandestina con Ruffini. Ad accompagnare le foto, la influencer ha postato una serie di didascalie da: #poraccitudine fino a qualche accesso commento del tipo “dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta..mi ha bloccata da tutto per paura che ti sputtanassi..come vedi eccoci ancora qui”. La paura di Paolo Ruffini, infatti, sarebbe stata quella della notizia del suo flirt con la bella Vanya mentre era ancora a tutti gli effetti fidanzato con Diana Del Bufalo. Lo sottolinea anche Vanya: “paura che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana del Bufalo…”.

