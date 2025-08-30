Paolo Ruffini e l'aereo che non parte: "Mi hanno rotto le scatole per una storia non vera"

Il comico e regista livornese Paolo Ruffini torna a parlare della questione che lo ha visto protagonista nei giorni scorsi, il presunto ritardo in aereo che è stato filmato da un utente TikTok. Ma la realtà è ben diversa da quanto accaduto, lo stesso Ruffini in un intervento a Radio24 ha raccontato come sono andate le cose: “Mi hanno strarotto i co*lioni su questa cosa, ma non è vero niente. Ringrazio il giornalista Daniele Laganà che mi ha chiamato per verificare la notizia, l’unico che mi ha chiamato per verifica”

ha spiegato l’attore smentendo dunque le ipotesi circolate e rivelando la testimonianza di Gianluigi Nuzzi. Il conduttore ha parlato a Radio24, mostrando amarezza per l’episodio che in realtà sarebbe stato ricostruito in maniera errata. I due si sono incontrato sullo stesso volo e hanno iniziato a parlare in maniera serena, a un certo punto Ruffini si è lasciato andare a qualche simpatica battuta sul ritardo dell’aereo: “Ho detto cose come non partiamo perché puliscono i vetri”, cose di questo genere.

Paolo Ruffini e l’aereo che non parte: la versione di Gianluigi Nuzzi

Il conduttore che presto ritroveremo su Canale Cinque alla conduzione di Dentro la notizia, ha raccontato come sono andate le cose riguardo all’episodio che ha visto incriminato Paolo Ruffini negli ultimi giorni.

“Dopo qualche giorno un quotidiano romano riprende il video di un utente di Tik Tok che aveva ripreso le battute titolando però che in quel momento ti stavi scusando per essere arrivato in ritardo sull’aereo. Ecco da quel momento tutti hanno ripreso la notizia come se fosse vera. E su quanto accaduto arriva anche la chiosa, con il sorriso sulle labbra, di Ruffini: “Con questa storia mi hanno rotto davvero le p….e”. ha chiosato il comico smentendo la versione circolata con insistenza sul web e sui social.

