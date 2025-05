Al fianco di Paola Iezzi, da anni ormai, c’è un uomo, Paolo Santambrogio. Il compagno di Paola Iezzi è al suo fianco dal 2007: i due portano dunque avanti il loro amore ormai da quasi venti anni, con grande trasporto e condivisione. Nonostante non abbiano mai deciso di sposarsi né di avere figli, i due sono molto legati e la loro storia è sempre più importante per entrambi. Nonostante questo il loro rapporto resta saldo e molto forte: la decisione di non fare determinati passi è stata infatti ragionata da entrambi, che hanno voluto continuare a scegliersi ogni giorno. Paolo Santambrogio, compagno di Paola Iezzi, fa il fotografo di moda. Nonostante il suo lavoro, come ha più volte spiegato Paola, non si è mai fatto pubblicità con il nome della cantante, all’epoca già molto conosciuta. È stato infatti bravo a proseguire nel suo percorso artistico da solo, senza dover sfruttare la popolarità della compagna.

Dopo aver cominciato la sua carriera con alcune collaborazioni, Paolo ha iniziato dal 2007 a lavorare con Vanity Fair e da quel momento ha ottenuto importanti successi che lo hanno lanciato nel panorama artistico della fotografia. Oggi il suo nome è affermato in questo ambito, tanto da essere arrivato a scattare con grandi artisti come ad esempio Luca Argentero e non soltanto.

Paolo Santambrogio, chi è il compagno di Paola Iezzi: “Mai avuto figli perché…”

Paolo Santambrogio e Paola Iezzi hanno deciso di non avere figli per un motivo ben preciso. “Ho capito che i miei figli sarebbero state le canzoni che avrei scritto e i fan che mi avrebbero seguito” ha raccontato tempo fa l’artista milanese, che dunque per dedicarsi alla sua carriera ha deciso di non avere bambini, nonostante l’amore con il suo compagno fosse fin da subito molto serio e saldo. Oggi il compagno di Paola Iezzi continua la sua carriera nel mondo della fotografia con successo: molto seguito anche sui social, ha aperto un suo studio di fotografia. Si occupa inoltre anche di regia.