Non tutti sanno che Paola Iezzi, cantante che con la sorella Chiara ha formato un duo di successo, è fidanzata da tantissimi anni con Paolo Santambrogio, con il quale sta insieme da 18 anni. “Paolo sin da subito è stato attento a non farsi pubblicità con il mio nome” ha raccontato l’artista milanese, spiegando di essere stata fin da subito conquistata da quell’uomo. Paolo Santambrogio, il compagno di Paola Iezzi, lavora come fotografo di moda: dopo aver cominciato una collaborazione con Vanity Fair nel 2007, sono arrivati una serie di successi professionali. Paolo ha scattato infatti con artisti di grande spessore come Luca Argentero e Miriam Leone.

Nonostante stiano insieme da quasi venti anni, Paola Iezzi e il compagno non hanno mai avuto figli e non si sono mai sposati. Paola, infatti, ha scelto un’altra strada, decidendo di non diventare mamma: una scelta consapevole, certamente condivisa anche con il compagno Paolo Santambrogio. “Ho capito che i miei figli sarebbero state le canzoni che avrei scritto e i fan che mi avrebbero seguito” ha rivelato Paola Iezzi a Vanity Fair qualche tempo fa.

Paolo Santambrogio, chi è il compagno di Paola Iezzi: la proposta di matrimonio nel 2014

Nonostante la decisione di non avere figli, Paola Iezzi e Paolo Santambrogio, insieme dal 2007, sono felici insieme da appunto 18 anni. Un amore lungo e duraturo che ha portato i due a rispettare gli spazi dell’altro, nonostante il mondo dello spettacolo non sia affatto semplice per relazioni durature come la loro. Nel 2014 da parte di Paolo è arrivata anche una proposta di matrimonio che però, nonostante Paola Iezzi abbia accettato, non si è concretizzata. I due, infatti, non si sono sposati e da diciotto anni sono felici insieme nonostante non siano arrivati il matrimonio e i figli.