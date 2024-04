Paolo Santambrogio, compagno Paola Iezzi/ La proposta di matrimonio: “non so se ci sposeremo in chiesa”

Paolo Santambrogio è lo storico compagno di Paola Iezzi, la cantante mora del celebre due musicale Paola e Chiara. L’amore tra i due è nato oramai 16 anni fa; dal 2007 fanno coppia fissa, anche se hanno sempre preferito vivere la propria storia lontano dal clamore mediatico e dal gossip. Lui è un fotografo di moda e per personaggi del mondo dello spettacolo. Durante la sua carriera ha collaborato con importantissime riviste e magazine di moda come Vogue Italia, Glamour e Style. Non solo, ha lavorato per maison di lusso come Fendi, Trussardi, Dolce&Gabbana.

Roberto Vecchioni, sorpresa Paola Iezzi a Domenica In: "Ecco che prof. era"/ "Innamorata della sua essenza"

Non solo fotografo di moda, Paolo si è fatto conoscere ed apprezzare come regista di videoclip musicali collaborando con grandi star nostrane ed internazionali. Qualche nome? Rita Ora, Luca Argentero, Miriam Leone, Valeria Golino e la stessa compagna Paola Iezzi che ha diretto in diversi videoclip tra cui segnaliamo Alone e Se Perdo Te girato a New York.

Paola e Chiara/ Le due sorelle hanno un nuovo sogno da inseguire: "Condurre il Festival di Sanremo"

Paola Iezzi rivela:”Paolo sin da subito è stato attento a non farsi pubblicità con il mio nome”

Lontani dai riflettori e dal clamore mediatico, Paolo Santambrogio e Paola Iezzi sono una coppia fissa da tantissimi anni. Una storia nata quasi in silenzio che la cantante ha preferito preservare vista anche la sua grande popolarità. “Paolo sin da subito è stato attento a non farsi pubblicità con il mio nome” – ha detto Paola durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi nel 2014.

Nel 2007 i due si fidanzano e dopo 7 anni arriva la proposta di matrimonio. “Quando me l’ha chiesto ero in tuta, struccata e con il mollettone fra i capelli. Lui è agnostico e non battezzato, non so se ci sposeremo in chiesa. Anche gli allestimenti saranno dibattuti: lui sobrio, io un po’ meno”, ha confessato Paola Iezzi ricordando il del giorno della proposta. Da allora però i due non sono ancora convolati a nozze. Chissà che non possano farlo all’improvviso senza dire niente a nessuno!

Paola & Chiara/ 'Vamos a Bailar with Tiziano Ferro' spopola sui social e fa sognare i fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA