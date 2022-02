Paolo Sforza irrompe in diretta Gf Vip/ Video: chi è, cosa c’entra Patrizia De Blanck

Giovedi 17 febbaio un uomo ha fatto irruzione all’interno dello studio del Grande Fratello Vip, in diretta, proprio mentre Alfonso Signorini parlava ai suoi vipponi. Gli spettatori da casa non hanno visto la scena perchè in quel momento la regia del Gf Vip aveva mandato una clip, ma alcune persone presenti all’interno dello studio hanno immortalato la scena e lo stesso uomo misterioso ha poi riportato questi video all’interno del suo profilo Instagram, spiegando le ragioni dell’accaduto. Ma di chi si tratta? E perchè Patrizia De Blanck (concorrente della precedente edizione del Grande Fratello Vip) sembrerebbe essere in mezzo a questa situazione? L’uomo che giovedi 17 febbraio ha fatto irruzione nello studio del Grande Fratello Vip, si chiama Paolo Sforza.

Chi ha fatto irruzione nello studio del Gf Vip?

Paolo Sforza è un broker italiano, diventato noto al mondo del web non solo per la sua partecipazione a programmi televisivi come “Le Iene” e “Pomeriggio 5” ma soprattutto per le ragioni principali che lo hanno portato ad essere in quei programmi televisivi. Il broker infatti, è diventato noto sul web soprattutto per i suoi “atti rivoluzionari”; qualche anno fa Paolo si era gettato nella fontana della Reggia di Caserta, per dimostrare alcune presunte lacune nel sistema di sicurezza e qualche anno prima si era gettato nella fontana di Trevi vestito da senatore dell’Antica Roma. Le sue azioni sembrerebbero dunque mirare a un secondo fine, una sorta di “ribellione mediatica”; ma perchè questa volta l’oggetto di scandalo non è una fontana ma lo studio del Grande Fratello Vip? E perchè Patrizia De Blanck sembrerebbe in qualche modo collegata alla vicenda?

Cosa c’entra Patrizia De Blanck?

Quando Paolo Sforza fa irruzione nello studio del Grande Fratello Vip, il conduttore: Alfonso Signorini e tutti i presenti in studio sembrano sconvolti; gli uomini della sicurezza lo fermano nell’immediato ma da alcuni filmati postati sui social dai presenti in studio e dallo stesso Paolo Sforza, notiamo che al momento dell’irruzione, Paolo indossava una maglietta con sopra il volto di Patrizia De Blanck. E’ proprio Paolo Sforza a chiarire le ragioni dell’accaduto con dei post sul suo profilo instagram. Paolo afferma di essere stato vittima di bullismo e cyberbullismo da parte di Patrizia de Blanck durante un dibattito nel salotto di “Pomeriggio 5”. Patrizia De Blanck in collegamento con lo studio di “Pomeriggio 5“ ha più volte rivolto la parola “sce*o” a Paolo Sforza, che si è molto arrabbiato, riportando l’accaduto sui social, all’interno del suo profilo Instagram, spiegando che l’accaduto lo ha molto ferito, poiché per due anni è stato vittima di bullismo. L’irruzione nello studio del Grande Fratello sarebbe dunque per Paolo una denuncia contro il bullismo e il cyberbullismo, ma anche una protesta contro Patrizia De Blanck, da cui Paolo “pretende” delle scuse.

