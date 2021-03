Paolo Sommaruga chi è il sostituto di Vincenzo Mollica a Sanremo 2021/ Allergico a…

Paolo Sommaruga è il nome sul quale il Tg1 ha deciso di puntare per sostituire Vincenzo Mollica, storico padrone di casa del balconcino del Festival di Sanremo. Dopo il ritiro di Mollica a cui lo scorso anno Amadeus e Fiorello hanno dedicato un doveroso omaggio, ad ospitare i conduttori, i cantanti e i vari ospiti del Festival di Sanremo 2021 sarà il giornalista Paolo Sommaruga che i telespettatori hanno già conosciuto negli scorsi giorni durante il collegamento con il Tg. Classe 1964, romano, è giornalista professionista dal febbraio 1999 e da molti è considerato l’erede di Vincenzo Mollica il quale, nel corso della sua straordinaria carriera, ha intervistato i più grandi artisti. Paolo Sommaruga debutta sul balconcino del Festival di Sanremo durante un’edizione storica a causa della pandemia. Toccherà a lui raccogliere le emozioni e le sensazioni non solo di Amadeus e di Fiorello, ma anche di tutti i cantanti in gara e degli ospiti delle varie serate.

Paolo Sommaruga allergico ai social: presente solo su Twitter

Della vita privata di Paolo Sommaruga non si conosce assolutamente niente. Il giornalista, oltre ad essere super riservato, pare sia anche allergico ai social. Risulta assente su Instagram e su Facebook, ma è presente su Twitter dove risulta iscritto dal 2012. Tuttavia, anche su Twitter, condivide post soprattutto del proprio lavoro. Non si sa, dunque, se sia sposato e se abbia figli. Intorno a Paolo Sommaruga si è scatenata la curiosità soprattutto per l’importante eredità. Tuttavia, oltre ad essere l’erede di Vincenzo Mollica che è potrebbe essere ospite a Sanremo 2021, è stato anche suo collega e suo allievo. Il giornalista, dunque, è pronto a conquistare il pubblico di Sanremo con la sua professionalità mantenendo al riparo dai riflettori il proprio privato.





© RIPRODUZIONE RISERVATA