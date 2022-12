Paolo Sopranzetti, marito di Anna Foglietta/ I figli Lorenzo, Nora e Giulio

Paolo Sopranzetti, chi è il marito di Anna Foglietta

Anna Foglietta, insieme a Paolo Calabresi e Stefano Fresi, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 23 dicembre, di Oggi è un altro giorno per presentare il loro film in uscita “I migliori giorni”. L’attrice romana, classe 1979, è sposata con Paolo Sopranzetti. I due hanno frequentato lo stesso liceo (lui ha due anni in più): “Ci piacevamo già al liceo, ma a distanza: è stata una fortuna non essersi consumati allora. Averlo chiuso in una teca di cristallo. E sprigionato poi da consapevoli”, ha raccontato a Vanity Fair. Dopo 16 anni, Paolo l’ha contattata sui social: “Apro Facebook, tra i messaggi un suo affresco di come eravamo. Ricordava tutto… D’altronde anche io ricordavo tutto: lui, spalle larghe, bellissimo e accerchiato sulle scale della scuola“. Si sono frequentati per 9 mesi e poi si sono sposati.

Anna Foglietta, attacchi di panico/ "Non si guarisce mai, puoi imparare a calmarti"

Paolo Sopranzetti e Anna Foglietta: i figli Lorenzo, Nora e Giulio

Nel 2010 Anna Foglietta e Paolo Sopranzetti si sono sposati. Intervistata da IoDonna, l’attrice ha detto: “Paolo è una persona centrata, risolta, è un uomo bellissimo dentro e fuori, consapevole delle sue possibilità umane e professionali. Non è mai in competizione col mio lavoro. Quando mi vede bella e brava in scena, è felice. Non c’è niente di malato o di marcio, nel nostro rapporto. È tutto lineare, libero, luminoso. Sono essenziali le radici familiari. Paolo è nato in un’atmosfera positiva, una madre affettuosa e simpatica, un padre molto presente e anche assai “uomo”. E poi c’è la personalità di mio marito, che è andato a vivere da solo a 16 anni costruendo la propria autonomia”. Paolo Sopranzetti, non fa parte del mondo dello spettacolo, ma lavora come consulente finanziario. La coppia ha avuto tre figli: Lorenzo, arrivato un anno dopo le nozze, Nora, nata nel 2013, e Giulio, classe 2014.

