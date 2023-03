Paolo Sorge, chi è il padre di Soleil Sorge/ “Mi ha insegnato la passione per…”

Paolo Sorge, chi è il padre di Soleil Sorge

Paolo Sorge è il padre di Soleil Sorge che parla raramente del padre con cui ha un rapporto comunque speciale. Soleil è nata dall’amore tra Paolo Sorghe e Wendy Kay, presenza fondamentale nella vita dell’influencer. Del padre della conduttrice del GFVip Party non si hanno molte informazioni. Si sa, infatti, che è abruzzese ma vive all’estero, precisamente a Santo Domingo. Soleil ha vissuto con il padre fino all’età di tre anni quando l’amore tra i genitori è finito cominciando, così, a trascorrere alcuni periodi ad Avezzano e altri a Los Angeles, la terra d’origine della madre.

Soleil Sorge/ "Ho sempre voluto essere mamma, ne vorrei cinque"

La separazione dei genitori ha arrecato un dolore a Soleil che, con la mamma, ha sempre avuto un rapporto unico e speciale. Crescendo, però, pur avendo un carattere molto diverso dal padre, è riuscita ad instaurare anche con lui un rapporto importante.

Le parole di Soleil Sorge sul padre

Soleil Sorge ha parlato del padre durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ricevendo una lettera di supporto dal genitore. Tuttavia, è nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage che l’influencer ha svelato qualche dettaglio in più sul rapporto con il padre che definisce “un altro grandissimo amore della mia vita, oltre a mia madre, è colui che mi ha insegnato la passione per il viaggio, i valori familiari, la determinazione, mi ha insegnato che di necessità si fa virtù”.

Soleil Sorge e Carlo Domingo si sono lasciati?/ Rumors sui motivi della separazione

Soleil, però, non ha mai nascosto di aver dovuto lavorare su se stessa per riuscire ad avere un rapporto importante con il padre: “Nei primi anni della mia vita, non pensavo potessimo andare così d’accordo perché abbiamo due caratteri molto diversi. Oggi è uno dei miei migliori amici. Non vedo l’ora di chiamarlo per raccontargli le cose, lo consulto su ogni mia scelta, cerco di passare più tempo possibile con lui”, ha raccontato.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge: "Per una volta ebbi il piacere di..."/ Retroscena su Maurizio Costanzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA