Paolo Spalluto, compagno Catena Fiorello/ “Chi ti ama sta vicino senza fare rumore”

Paolo Spalluto, chi è il compagno di Catena Fiorello

Catena Fiorello, scrittrice e autrice tv, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 16 maggio 2023, di Oggi è un altro giorno, in diretta su Rai 1 dalle 14.05. La sorella di Rosario e Beppe Fiorello è legata da 15 anni a Paolo Spalluto, avvocato penalista di Lecce. Qualche anno fa, in occasione dei suoi 50 anni, Catena annunciò le nozze, ma poi non se n’è saputo più niente: “Il mio fidanzato Paolo c’è ancora, ma io ho capito di non credere all’amore eterno”, ha scherzato sulle pagine di Vanity Fair.

Paolo Spalluto era al fianco della scrittrice quando è stata operata per un tumore al seno: “Quando ho avuto il tumore del seno, anche se si spaventa di tutto, mi ha voluto far lui le medicazioni. Questo equivale a centinaia di mazzi di rose. Ormai, a 54 anni, io ho capito che chi ti ama davvero ti sta accanto senza fare troppo rumore”, ha detto Catena al Corriere della Sera.

Perché Catena Fiorello non si è mai sposata?

Catena Fiorello è arrivata più volte a un passo dal matrimonio, ma non si è mai sposata: “Ho comprato l’abito tre volte e fatto i documenti quattro. Trovavo solo fidanzati che volevano sposarmi e, per non farli dispiacere, dicevo sì. Poi, si avvicinava il momento, li valutavo con gli occhi della moglie, mi veniva il terrore”, ha confessato al Corriere della Sera. In gioventù ha scoperto il suo fidanzato aveva una storia clandestina con una donna di 25 anni più grande: “Ho subito le bugie di un uomo e ho sofferto talmente tanto che, dopo, nelle relazioni, non ho mai creduto a nessuno… Sembrava l’uomo perfetto, ma per tre anni, quando lei lo chiamava, lui andava”. Un domani, però, Catena Fiorello non esclude di aggiungere il cognome di Paolo, Spalluto, al suo: “Se dovesse succedere, però, lo farei quando nessuno se lo aspetta e saremo io e Paolo da soli”.

