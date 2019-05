PAOLO TENNA TROVATO MORTO A ROMA/ Giallo su caduta dalla finestra dell’ad del cinema

Paolo Tenna trovato morto a Roma: è giallo nella Capitale rispetto al decesso dell’amministratore delegato di Film Commission Torino Piemonte, la società che supporta le produzioni cinematografiche che scelgono la regione subalpina come location. Il manager, che faceva parte anche del consiglio di amministrazione di Cinecittà e in questi giorni si trovava a Roma proprio per partecipare a una seduta del consiglio di amministrazione, è stato rinvenuto senza vita in piazza San Bernardo, sotto l’hotel dove alloggiava, con delle ferite da caduta. Come riportato da La Repubblica, gli inquirenti nella stanza di Tenna non hanno trovato alcun biglietto d’addio che possa far pensare al suicidio ma l’ipotesi che l’imprenditore classe 1972 abbia deciso di farla finita non può essere esclusa. L’ultimo contatto con l’esterno è stato rilevato alle 3 di notte con la reception dell’hotel. La Procura di Roma ha avviato un’inchiesta contro ignoti ipotizzando il reato di istigazione al suicidio.

PAOLO TENNA TROVATO MORTO A ROMA

Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia sul cadavere di Paolo Tenna, l’imprenditore cinematografico trovato morto oggi a Roma, ma intanto fioccano le manifestazioni di cordoglio da parte dei tanti che hanno avuto modo di conoscerlo e lavorare a stretto contatto con lui. Questa la nota con cui ad esempio la Film Commission Torino Piemonte ha commentato la tragedia:”Siamo senza parole. Aspettiamo di capire con precisione cosa sia successo. Stavamo parlando di nuovi progetti per portare altre produzioni in Piemonte. Ora il primo pensiero va alla sua famiglia”. Costernata anche l’assessore alla Cultura del Comune di Torino, Francesca Leon:”L’improvvisa scomparsa di Paolo Tenna ci lascia sgomenti. Un uomo dinamico, positivo, che ha fatto moltissimo per lo sviluppo del sistema cinema nella nostra città. Un apporto importante il suo, ribadito anche nell’ultimo consiglio di Film commission. Ci stringiamo alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno lavorato con lui e avuto modo di conoscerlo e volergli bene”.

