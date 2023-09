Paolo Tonoli ex marito Fiordaliso/ Anni di violenze domestiche: “C’erano botte, ma tutto ha un limite e io..”

PAOLO TONOLI, CHI E’ L’EX COMPAGNO DI FIORDALISO?

Chi è Paolo Tonoli, l’ex compagno di Fiordaliso? Questa sera, nel prime time di Canale 5, torna l’appuntamento col “Grande Fratello” e la prima puntata della nuova stagione del reality show condotto da Alfonso Signorini: e in una edizione che si preannuncia all’insegna di numerose novità ma anche del ritorno al passato e a una formula che negli ultimi anni era andata un po’ diluendosi, c’è molta curiosità per i nuovi protagonisti tra inquilini NIP e personaggi più noti al grande pubblico. E tra questi c’è sicuramente la 67enne cantautrice emiliana, già avvezza a questo genere di show per aver partecipato dagli Anni Duemila a oggi ad altri tre reality show.

Fiordaliso, salta l'ingresso al Grande Fratello?/ Un annuncio della cantante conferma

E se in un altro pezzo quest’oggi parliamo dei figli dell’artista, qui diamo conto invece del padre di uno dei due e di una relazione da incubo che per Fiordaliso oggi è solo un lontano ricordo. Come è noto, Marina Fiordaliso è diventata mamma due volte nel corso degli anni e a distanza di tempo notevole tra di loro. Il motivo è presto spiegato: quando aveva solo 15 anni e muoveva i primi passi nel mondo della musica, rimase incinta di quello che sarebbe stato il suo primo figlio, Sebastiano (classe 1972), decidendo di portare comunque avanti quella gravidanza; il secondogenito Paolo Alberto, oggi conosciuto come Paolino, arriverà invece nel 1989 durante la storia avuta con l’ex marito Paolo Tonoli.

Fiordaliso di nuovo in ospedale: come sta?/ "Mi hanno cambiato la cura, spero di non rioperarmi"

FIORDALISO E LE VIOLENZE DOMESTICHE, “C’E’ UN LIMITE A TUTTO: ALLE DONNE DICO…”

Una relazione costellata di tanti brutti momenti e a cui si aggiunse la paura per una gestazione difficile che al quinto mese mise l’artista piacentina di fronte a una scelta, che per fortuna negli anni si è rivelata la più giusta. “Allora c’erano le botte, ma in quel periodo era normale che una donna le prendesse. Ma a tutto c’è un limite” aveva rivelato una volta Fiordaliso. Infatti in seguito l’artista ha svelato alcuni tristi dettagli di quel matrimonio fatto di violenze domestiche: un’esperienza dalla quale è riuscita a uscire e che l’aveva spinta, durante una ospitata a “Domenica Live”, a rivolgersi a tutte le donne che vivono situazioni come la sua, esortandole a cercare aiuto e a non rassegnarsi alle botte.

Fiordaliso, nuovi problemi di salute/ "Sono di nuovo al pronto soccorso, ho avuto una ricaduta"

“Io lo voglio dire alle donne che ce la possono fare, bisogna andare via subito. Io ce l’ho fatta, anche perché sono stata aiutata dalla mia famiglia” aveva detto, accennando anche alla figura di papà Auro (oggi scomparso) che sarebbe stato decisivo nel salvarla. E di recente, a precisa domanda se abbia accanto un uomo dopo le esperienze del passato e le cicatrici che le hanno lasciato addosso, era stata netta: “Ora sono single e non mi interessa. Non ho più libidine, istinto, voglia di fare l’amore. Ho trovato la pace dei sensi e sto da Dio” era stata la tagliente risposta. Anzi, ammettendo di non avere partner da alcuni anni, in un’altra circostanza aveva candidamente ammesso di non essere “mai stata così bene in vita mia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA