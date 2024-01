Paolo Tonoli, ex marito Fiordaliso e papà Paolino/ Matrimonio difficile: “Ancora oggi non va via il dolore”

Chi è Paolo Tonoli, ex marito di Fiordaliso

La vita sentimentale di Fiordaliso non è state delle più facili. La cantante ha avuto due matrimoni che, stando alle sue dichiarazioni, sono stati complicati, in alcuni casi addirittura violenti. Il secondo marito di Fiordaliso si chiama Paolo Tonoli ed è il papà di Paolo Alberto Tonoli, meglio conosciuto come Paolino. Un matrimonio più maturo per la cantante, che si era precedentemente sposata a soli 15 anni, ma che ha comunque avuto un finale per nulla felice.

È stata la cantante a parlarne in varie occasioni, senza tuttavia entrare troppo nel dettaglio. Parlando dei suoi amori del passato, dei suoi matrimoni, Fiordaliso ha ammesso di aver subito violenze fisiche, di essere stata picchiata fino a quando ha poi deciso di dire basta.

Paolo Tonoli e Fiordaliso, un matrimonio difficile: le rivelazioni della cantante

“Io voglio dire alle donne che ce la possono fare, bisogna andare via subito. Io ce l’ho fatta, sono stata aiutata dalla mia famiglia, mio padre mi ha salvata”, ha dichiarato Fiordaliso in un’intervista di qualche tempo fa. Fu nel 2015 però che la cantante svelò per la prima volta di aver subito questo tipo di violenze. Scenari di vita che hanno avuto un impatto forte su Fiordaliso, che recentemente ha ammesso di aver quasi paura di aprirsi nuovamente all’amore, di conoscere un uomo: “Io sono una donna insicura, anaffettiva, che fai fatica ad abbracciare. Tuttora mi faccio del male, non mi va via il dolore”, sono state le parole della cantante. La Casa del Grande Fratello sembra però averla aiutata ad affrontare questi dolori e a superarli una volta per tutte.

