Paolo Tonoli, ex marito Fiordaliso/ I figli Sebastiano Bianchi e Paolo Alberto Tonoli

La cantante Fiordaliso ha avuto una vita sentimentale molto movimentata. A soli 15 anni è rimasta incinta ed è diventata mamma del suo primo figlio Sebastiano Bianchi, nato a Milano il 10 febbraio 1972. Il brano “Il mio angelo” è dedicato al figlio primogenito. “Più che brava a portare avanti la gravidanza, sono stata coraggiosa e incosciente. Lui ha fatto una vita in mezzo alla spiaggia, al mare, vedeva i delfini. Io non mi sentivo in colpa, perché ero una ribelle. Io sarei andata contro il mondo per mio figlio, la proposta di abortire è durata due secondi nella mia testa”, ha raccontato Fiordaliso nel salotto di Serena Bortone su Rai 1. Nel 2011 Sebastiano è diventato padre di una bambina, Rebecca Luna: “Io sono la sua nonna rock. Sono quella che la fa giocare, le ho insegnato a dire sempre tutto e a non vergognarsi mai. Le ho insegnato a parlare e a dire, di non aver vergogna a parlare”.

Fiordaliso, al secolo Marina Fiordaliso, è diventata mamma una seconda volta con la nascita di Paolo Alberto detto Paolino, nato il 3 gennaio 1989, dal matrimonio con Paolo Tonoli. Paolino è un regista, come ha racconto la madre a “Oggi è un altro giorno”. “Sono molto diversi, c’è una differenza che accomuna un grande amore. A volte è il piccolo che mi fa da padre, mentre con il primo c’è un temperamento più focoso”, ha detto l’artista parlando dei due figli. Nel salotto di Rai 1 Fiordaliso ha rivelato di essere single da 10 anni: “Non sono mai stata così bene in vita mia, è stata una scelta”. La cantante aveva già parlato apertamente della sua vita privata prima di partire per l’Isola di famosi, confermando di non avere un uomo al suo fianco da molti anni, preferendo la presenza dei figli e dei suoi cani.

