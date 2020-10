Paolo, Uomini e Donne/ Bacio con Sabina e cena con Maria: Gemma Galgani….

Dopo un duro confronto con Gemma Galgani che ha pianto in studio non riuscendo a nasconde l’amarezza per la sua decisione di chiudere definitivamente la conoscenza, Paolo, nella puntata di Uomini e Donne del 7 ottobre, è rimasto al centro dello studio per parlare delle sue nuove conoscenza. Dopo aver chiamato la redazione del dating show di canale 5 aver chiesto di poter conoscere e corteggiare Gemma Galgani, dopo alcune uscite, Paolo ha capito di essere incompatibile caratterialmente con la dama di Torino i cui atteggiamenti sono giudicati un po’ “troppo pesanti”. Paolo, dopo aver tergiversato, ha ammesso di non provare più alcun interesse nei confronti di Gemma e di preferire la compagnia di Maria e Sabina, più giovani di Gemma.

PAOLO, BACIO CON SABINA

Archiviato il capitolo Gemma Galgani, Paolo ha cominciato a conoscere Sabina e Maria. “Com’è andato l’appuntamento?”, chiede Maria De Filippi a Sabina. “Benissimo. C’è stato anche un bacio quando ci siamo salutati“, è stata la risposta della dama. Dopo Sabina, Paolo ha annunciato di dover uscire anche con Maria con cui è già uscito a cena. Paolo viene descritto come una persona allegra e molto piacevole. Il cavaliere, dunque, ha dimenticato totalmente la dama di Torino? A quanto pare, Paolo trova molto più piacevole la compagnia di Maria e Sabina. Tra le due, chi sceglierà? In attesa di capire quale sia la donna adatta a lui, Paolo sceglie di ballare con Maria.



