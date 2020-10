Paolo, Uomini e Donne/ “Potrei avere un tumore, sono stato operato tre volte”

Paolo, cavaliere del trono over di Uomini e Donne arrivato in trasmissione per corteggiare e conoscere Gemma Galgani con cui, però, ha deciso di chiudere non avendo più interesse nei suoi confronti, dopo aver lasciato lo studio durante l’ingresso di Gemma, viene attaccato da Carlotta che non riesce a trovare una giustificazione nel suo atteggiamento. “Mi sembra che entrando e uscendo dallo studio stia facendo semplicemente un teatrino“, afferma la dama. Dopo aver ascoltato le parole di Carlotta, Paolo rientra in studio per difendersi e si lascia andaread una rivelazione che gela tutti i protagonisti della trasmissione. “Non sto facendo teatro. Mi ha chiamato il mio medico ed è un problema abbastanza serio e non so neanche se tornerò. Sei arrivata a conclusione senza neanche sapere. Non so se ho un tumore. Sono stato già operato tre volte”, afferma spiazzando tutti.

PAOLO, RIVELAZIONE A UOMINI E DONNE

Paolo confessa di essersi sottoposto ad un’ecografia, ma di non avere ancora i risultati. Il responso, infatti, arriverà solo lunedì. Il cavaliere, dopo aver chiuso con Gemma, decide di restare comunque in trasmissione e di conoscere Sabina, una bellissima signora di Roma di 52 anni che ha chiamato la redazione esclusivamente per lui. Paolo decide di frequentarla scatenando la dura reazione di Gianni Sperti. “Vieni qui a parlare di argomenti così seri solo per giustificare la tua decisione di chiudere con Gemma e poi accetti di conoscere una donna più bella e più giovane di Gemma“, sbotta Gianni che difende Gemma che, poi, piange non sopportando quella che reputa una presa in giro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA