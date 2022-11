Paolo Vallesi, chi è, carriera e vita privata/ La vittoria a Sanremo Giovani e…

Chi è Paolo Vallesi, l’esordio a Sanremo Giovani e il successo della Forza della Vita

Paolo Vallesi deve la sua notorietà alla vittoria ottenuta a Sanremo Giovani nel 1991. Bambino con la passione per la musica, Paolo Vallesi vive i primi momenti notorietà grazie alla sua partecipazione a Gran Premio, programma cult condotto da Pippo Baudo. Il cantante decide di cavalcare la cresta dell’onda e nel 1991 si presenta sul palco dell’Ariston. Paolo Vallesi a Sanremo presenta Le persone inutili aggiudicandosi il primo posto nella categoria Giovani. Dopo cinque anni ad alti livelli e altre due partecipazioni a Sanremo Vallesi decide di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo a causa della pressione per il successo arrivato troppo presto e in maniera inaspettata.

Cinzia e Francesco, chi sono l'ex moglie e il figlio di Paolo Vallesi/ "Il divorzio…"

Dopo una pausa lunga sedici anni, Paolo Vallesi pubblica una trilogia musicale diventata famosa soprattutto per la collaborazione dell’artista con Gennaro Gattuso. La canzone più famosa di Vallesi è sicuramente La forza della vita. Riguardo questo straordinario successo, il cantante ha spiegato: “Ricordo che la scrissi una sera mentre ero a casa davanti al televisore, ascoltando le amare vicissitudini di alcune persone. Andai al pianoforte e cercai di esprimere quella forza misteriosa che avevano in comune. Ho imparato che la forza della vita è più evidente nei bambini. Ogni bambino nasce con una potenzialità unica che rischia di perdere attraverso le esperienze negative che fa con noi adulti”.

Paolo Vallesi: "Dopo la nascita di mio figlio l'addio alla musica"/ "Ero stufo..."

Paolo Vallesi e la separazione dalla moglie: “Ho sofferto molto e…”

Nel 2019 Paolo Vallesi si è rilanciato in grande stile vincendo la seconda edizione del talent di Rai Uno Ora o mai più, dedicato alle stelle della musica dimenticate dal grande pubblico. ‘Allenato’ dalla coach Ornella Vanoni, Paolo si è classificato primo davanti a Jessica Morlacchi (ex Gazosa) e Silvia Salemi. Per quanto riguarda la sua vita privata, Paolo Vallesi è stato sposato, ma nulla si conosce della moglie e madre di suo figlio. Il primogenito del cantante si chiama Francesco Vallesi, ed è nato il 12 dicembre del 1997.

Paolo Vallesi/ 30 anni di carriera col singolo "Giovane per sempre" (Sanremo 2021)

Il cantante ha confessato come in realtà sia stato traumatico trovarsi ad affrontare la separazione dalla ex moglie: “A 38 anni mi sono separato dalla madre di mio figlio Francesco. Stavamo insieme da quando ne avevo 18, anche se mi imposero di nasconderla perché per fare breccia sul pubblico delle ragazzine era meglio far credere che fossi single. Dopo la separazione, senza mio figlio accanto, è stata dura”, ha dichiarato a Vanity Fair. Attualmente l’autore fiorentino è fidanzato con Sara.











© RIPRODUZIONE RISERVATA