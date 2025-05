Paolo Vallesi è papà di un figlio, Francesco, avuto dalla sua ex moglie Cinzia. Una storia importante la loro che ha portato appunto alla nascita del ragazzo, oggi un uomo: il giovane è infatti nato nel 1997. La vita privata di Paolo Vallesi, e in particolare la storia della sua ex moglie e di suo figlio, non sono particolarmente pubbliche. Il cantante, infatti, ha mantenuto spesso privata la storia della sua vita privata, e solamente più avanti ne ha spiegato la ragione. Nonostante la sua storia con Cinzia andasse avanti da tanti anni, Vallesi non ne ha mai parlato prima dell’addio, arrivato vent’anni dopo.

Paolo Vallesi e l’ex moglie Cinzia perchè si sono lasciati?

Ma per quale ragione? Come ha spiegato proprio il cantautore di Firenze, gli fu consigliato dai suoi produttori di non rendere pubblica la sua storia d’amore. “Mi imposero di nasconderla perché per fare breccia sul pubblico delle ragazzine era meglio far credere che fossi single” ha raccontato Paolo Vallesi. Dopo vent’anni con Cinzia, che ha conosciuto quando aveva solo 18 anni, il cantante si è separato: è successo quando aveva ormai 38 anni e suo figlio solamente pochi anni. “Dopo la separazione, senza mio figlio accanto, è stata dura” ha spiegato l’artista fiorentino, che si è trovato costretto a vivere senza il suo bambino vicino.

Paolo Vallesi e il rapporto con il figlio Francesco dopo al separazione

Oggi Francesco, il figlio di Paolo Vallesi, è un uomo. Molto somigliante al papà, sui social si mostra spesso in compagnia del cantante, con il quale ha mantenuto un rapporto molto stretto e importante nonostante sia cresciuto principalmente con la mamma. A quanto pare, tra Cinzia, ex moglie di Paolo Vallesi, e il cantante, i rapporti sono rimasti buoni proprio per il bene del figlio, che oggi è un adulto molto legato a entrambi, come dimostrano anche le foto sui social.