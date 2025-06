Dopo un inizio improntato sulla riservatezza, Paolo Vallesi si è finalmente aperto all’Isola dei Famosi 2025, iniziando a parlare della sua vita privata. Per chi non lo sapesse, il celebre cantante di ‘La forza della vita’ ha un matrimonio alle spalle con Cinzia, donna dalla quale ha avuto, nel 1997, un figlio di nome Francesco. Di loro, il cantante preferisce parlare poco per privacy, anche se, in un’intervista di qualche tempo fa, ha raccontato di essersi separato a 38 anni (oggi ne ha 61), dopo ben 20 anni insieme.

Paolo Vallesi, lite con Patrizia Rossetti e crisi all'Isola: "Sto patendo la fame"/ "Sento la stanchezza"

Al tempo dell’inizio della loro storia d’amore, quando aveva solo 18 anni ed era agli esordi della sua carriera musicale, gli imposero di nasconderla per far credere alle ragazzine di essere single e, dunque, fare breccia su di loro. La separazione non è stata semplice, soprattutto per il conseguente distacco da suo figlio.

Paolo Vallesi si ritira all'Isola dei Famosi 2025?/ "Ha una serata in programma": l'indiscrezione

Paolo Vallesi e il bullismo subito da bambino: “Ecco cosa ha cambiato la mia vita”

Non è chiaro se oggi ci sia una nuova fidanzata nel cuore di Paolo Vallesi, che all’Isola dei Famosi 2025 si è invece raccontato da un altro punto di vista, seppur molto intimo. Il cantante ha infatti raccontato di aver subito bullismo quando era soltanto un ragazzino, a scuola, e tutto a causa dei suoi occhiali. Il solo portarli è stato causa di prese in giro continue da parte dei compagni, portando Vallesi a soffrirne molto e a chiudersi in se stesso. Il cantante si è così isolato, sentendosi diverso dagli altri e, per questo, emarginato. Tutto però è cambiato con un regalo: una pianola. Grazie a questa, Vallesi ha scoperto la musica che le ha salvato e stravolto la vita. Da allora, anche il suo rapporto con gli altri è migliorato: la musica gli ha dato quel coraggio e quella determinazione che lo hanno portato poi anche a conquistare il successo.