Paolo Vallesi si è raccontato ai compagni naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025, rivelando un aspetto inedito della sua infanzia. Il celebre cantante de ‘La forza della vita’ ha ammesso di aver avuto un’infanzia non proprio facile e di essere anzi stato un bambino bullizzato. “Io dall’età di 3 anni ho sempre portato gli occhiali, questo prevedeva che i miei amici mi prendessero sempre in giro. – ha raccontato ai compagni avventura – Questo ha fatto diventare me un bambino estremamente timido, incapace di relazionarmi col mondo che mi circondava”.

Isola, Jasmin Salvati affronta Chiara: "Ecco perché ti ho accusata"/ "Ho una corazza, da bambina ho sofferto"

Vallesi ha spiegato come, in quegli anni, passava le sue giornate “in solitudine, senza avere grandi amicizie.” A salvarlo da questa stessa solitudine è stato però un dono ricevuto, grazie al quale ha scoperto una grande amica, che l’avrebbe accompagnato per tutta la vita: la musica.

Paolo Vallesi, il racconto dell’infanzia difficile all’Isola dei Famosi 2025: “Com’è cambiata la mia vita”

“Un bel Natale mi regalano questa tastiera. Lì accade quello che, secondo me, è un miracolo, – ha raccontato con emozione Paolo Vallesi – perché io credo che ognuno di noi abbia un dono, qualcuno ha la fortuna di scoprirlo, a volte non si scopre mai, a volte si perde.” La vita di Vallesi è totalmente cambiata quando ha provato a suonare quella tastiera per la prima volta: “Io, come ho messo le dita su quei tasti, mi è partito un brivido che non so spiegare. Ho capito che quello era il mio sfogo per riuscire anche a farmi degli amici che mi vedevano uno sfigato.” ha concluso, esibendosi poi in uno dei suoi brani più celebri tra gli applausi dei compagni naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025.

Cristina e Mirko contro Loredana all'Isola: "Teatrale, si è creata un personaggio"/ Lei scoppia a piangere