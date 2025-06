Paolo Vallesi ammette di aver vissuto un periodo difficile prima della partecipazione all'Isola dei Famosi 2025: "Non avevo più voglia"

Paolo Vallesi sta vivendo una vera e propria rinascita all’Isola dei Famosi 2025. Ad ammetterlo è stato proprio il cantante, che grazie a questa avventura televisiva è anche riuscito a ritrovare se stesso, dopo un periodo non semplice. Vallesi, nel corso di un confessionale, ha spiegato che, prima della proposta di partecipare al reality di sopravvivenza, ha attraversato una fase di forte apatia, che lo ha portato quasi ad allontanarsi dalla realtà circostante.

“In 33 anni di carriera ho avuto dal niente al tutto, ho avuto rapporti e poi li ho rotti, ho coltivato amicizie… È successo tante volte.”, ha esordito Vallesi, raccontandosi alle telecamere dell’Isola. Ha quindi spiegato come “In dei momenti sono stato veramente solo.”. La partecipazione al programma arriva “in un periodo non facile della mia vita.”

Paolo Vallesi racconta il periodo difficile vissuto prima dell’Isola dei Famosi 2025

Il cantante non ha fatto mistero di aver trascorso un lungo periodo di forte apatia: “Gli ultimi mesi prima di partire c’è stata un po’ di apatia della vita, passavo giornate sul divano senza voglie di scrivere e di fare, allontanandomi dal mondo.”. La partecipazione all’Isola dei Famosi 2025 è stata, in questo senso, una manna dal cielo per lui: “Sto vivendo quest’isola come un dono arrivato dall’alto, come se mi fosse stata concessa un’altra opportunità per essere tornare ad essere una persona completamente felice.”, ha ammesso alle telecamere del reality, suonando il brano composto proprio durante la sua permanenza in Honduras. Canzone il cui ritornello “è gia una hit!”, ha detto entusiasta, sottolineando come rimane impresso nella mente di chi lo ascolta.

