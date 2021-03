Paolo Vallesi, dall’ex moglie Cinzia al figlio Francesco / “Costretto a nasconderla”

Paolo Vallesi è salito all’altare all’età di diciotto anni per sposare Cinzia. Secondo quanto avrebbe rivelato il cantante, il rapporto con la moglie non avrebbe agevolato la sua carriera. Dalla storia d’amore con Cinzia, tuttavia, è nato Francesco nel 97. A trentotto anni l’artista prende una decisione dolorosa: separarsi dalla madre di suo figlio. Una rottura che avrebbe comportato non pochi problemi, poi risolti con il passare del tempo. La loro storia è cominciata da giovanissimi ed è terminata da adulti, dopo la nascita di Francesco. “Le nostre strade si sono divise non condividevamo più lo stesso modo di vivere”, aveva raccontato Vallesi.

Il matrimonio naufragato di Paolo Vallesi con Cinzia

Paolo Vallesi non ha mai sparato a zero sull’ex moglie Cinzia, pur non condividendo – evidentemente – alcuni modi di pensare e di vivere. Il cantante aveva spiegato che quando una relazione comincia da adolescenti e poi prosegue fino all’età adulta, quella visione passata cambia. E allora “a 38 anni mi sono separato dalla madre di mio figlio Francesco. Stavamo insieme da quando ne avevo 18, anche se mi imposero di nasconderla perché per fare breccia sul pubblico delle ragazzine era meglio far credere che fossi single“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA