Paolo Vallesi, duetto con I Cugini di Campagna/ Il lancio del suo nuovo IoNoi

PAOLO VALLESI, OGGI DUETTO CON I CUGINI DI CAMPAGNA A SAMORE 2023

Un duetto del tutto inedito e che suscita grande curiosità è quello formato da Paolo Vallesi con I Cugini di Campagna, partecipanti alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo 2023 con il brano Lettera 22, e l’ospite proprio alla più importante manifestazione canora italiana deve la sua notorietà quando vinse nel 1991 la sezione Giovani con Le persone inutili e si classificò terzo l’anno successivo, ma questa volta tra i big, con il brano La forza della vita.

Cugini di Campagna "I Maneskin ci devono 2 milioni"/ "Il loro successo merito nostro"

Ed è proprio quest’ultima canzone la protagonista del duetto con i Cugini di Campagna che invece dal loro repertorio hanno estratto Anima mia, il loro brano di maggior successo, tradotto e inciso in varie lingue e utilizzato da molti artisti internazionali, da Dalila a Frida degli Abba, come cover. La performance tra lo storico gruppo e il cantante fiorentino sarà diretta dal maestro d’orchestra Fabio Gargiulo.

Paolo Vallesi a Sanremo 2023/ "Con i Cugini di campagna un doppio compleanno"

PAOLO VALLESI, IL RITORNO SULLA SCENA CON IL NUOVO ALBUM IONOI

Il duetto con i Cugini di Campagna, che lo stesso Paolo Vallesi definisce come una collaborazione inaspettata e sorprendente, fa da apripista al nuovo album dell’artista toscano IoNoi, che celebra i trent’anni di carriera del cantante. Un album suddiviso in due sezioni con la parte Io contenente brani inediti e la parte Noi composta proprio da diversi duetti realizzati con grandi cantanti della musica italiana. All’interno dell’album è contenuto anche il brano che comporrà il medley al Festival con i Cugini di Campagna, La forza della vita, riarrangiato e cantato insieme a Gianni Morandi. Un progetto importante che ha visto la luce dopo due lunghi anni di lavorazione per un tour che lo vedrà impegnato in molte città italiane tra cui Roma, Firenze e Milano e prenderà il via a marzo. Energia e ispirazione che provengono dalla nuova relazione che il cantautore toscano ha iniziato con Sara Flaherty, dopo il lungo matrimonio durato 22 anni con la moglie Cinzia, figlia del suo maestro di musica. Le prime foto con una riservatissima Sara sono apparse nel 2020, quando Vallesi partecipò all’Ischia Global Fest e mise in cantiere il progetto che oggi celebra i suoi trent’anni di carriera.

LEGGI ANCHE:

Testo completo "Anima mia" e "La Forza della Vita" di Paolo Vallesi/ Video, cover a Sanremo 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA