Paolo Vallesi, incontro ravvicinato con uno squalo: "È stato il bagno più bello… e il più spaventoso della mia vita!". Ecco cos'è successo!

Dino Giarrusso e Ahlam si sono presi un bello spavento dopo aver notato uno squalo nuotare in mare mentre cercava di azzannare una manta. Sebbene sia affascinante e i concorrenti potevano aspettarsi benissimo di vedere il pesciolone, si sono spaventati in maniera incredibile dato che non è di certo un’esperienza da tutti i giorni. In confessionale, un naufrago si è confidato in confessionale ammettendo di aver avuto molto timore: “La paura vera, anche se con tutta probabilità non sarà stato più grande di un metro…”.

Il cantante Paolo Vallesi ha rivelato di aver avuto paura dopo aver visto la pinna: “La forma della pinna è talmente identificabile con tutti i film che abbiamo visto che lo scatto è quello di scappare via…”, ha dichiarato. In seguito il naufrago si è confidato con le altre concorrenti dicendo loro di aver fatto il bagno più bello della sua vita, avendo visto moltissimi pesci nuotare in mare. “Mi è però passato a fianco uno squalo…Sarà stato grosso così…“, ha detto il cantante.

“Ho nuotato accanto a uno squalo… abbiamo avuto paura entrambi!”

Paolo ricorderà la nuotata di oggi per tutta la vita 🦈#Isola pic.twitter.com/VRZgxhotDH — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 18, 2025



Paolo Vallesi sconvolto dallo squalo: “Mai successo nella vita…“

“Mi sono spinto oltre in pieno mare aperto e ho notato accanto uno squalo…E’ stata una sensazione incredibile…” ha continuato Paolo Vallesi, spiegando che anche lo squalo avvistato nel mare dell’Isola dei Famosi 2025 aveva a sua volta paura: “Siamo scappati in direzioni opposte…Mai successo nella vita…“. Insomma, l’Isola è a tutti gli effetti è un luogo difficile e impervio dove il coraggio va tirato fuori se si vuole sopravvivere. In ogni caso, Paolo Vallesi non scorderà mai quello che ha vissuto alle Honduras: “Credo che un’esperienza simile non la rivivrò più, ma penso che sarà una cosa che ricorderò per tutta la vita…”.

