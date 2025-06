Dino Giarrusso fa infuriare anche Paolo Vallesi: nuova lite all'Isola dei Famosi 2025. Cos'è successo tra i due all'Ultima Spiaggia

Che Dino Giarrusso sia uno dei concorrenti meno amati dai naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025 è ormai cosa certa. A sorprendere è, tuttavia, che anche uno dei concorrenti finora più pazienti e pacifici sia arrivato, come gli altri, a perdere la pazienza (e le staffe) col giornalista. Stiamo parlando di Paolo Vallesi, che nelle ultime ore ha avuto un acceso scontro con Giarrusso a causa della costruzione della capanna sull’Ultima Spiaggia.

Chi segue il reality sa che Dino Giarrusso, Paolo Vallesi e Jasmin Salvati, avendo perso al televoto, sono finiti sull’Ultima Spiaggia, dove attendono giudizio. Nell’attesa di scoprire il loro destino, continuano a convivere staccati rispetto al gruppo ancora in gara, ma con le stesse priorità: cibo, fuoco e capanna. Proprio durante la costruzione di quest’ultima, le richieste di Dino hanno scatenato l’ira del cantante, che ha quindi perso le staffe.

Paolo Vallesi perde le staffe contro Dino Giarrusso: ennesima lite all’Isola dei Famosi 2025

Di fronte ai continui borbottii del giornalista, Paolo Vallesi è sbottato: “Dino come caz*o vuoi fare? Dimmi come vuoi fare e lo facciamo! – ha tuonato – E no perché caz*o si collabora quando si fanno le cose”. Giarrusso ha cercato di placare il collega, invitandolo a calmarsi e a collaborare per portare a termine il lavoro, ma il cantante si è rifiutato, stanco dell’atteggiamento del giornalista. “Rompi i cogli*ni continuamente, basta davvero, c’è un limite! – ha continuato Vallesi contro Dino, per poi concludere – Fattela come caz*o vuoi te, non mi interessa, sei insopportabile!”. Di fronte all’ennesimo naufrago che si lamenta per il comportamento di Giarrusso – non dimentichiamo la lite diventata rissa con Omar Fantini durante la scorsa diretta dell’Isola dei Famosi 2025 -, il pubblico si è schierato contro quest’ultimo, definendolo “noioso e insopportabile”.

