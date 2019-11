PAOLO VALLESI/ “Il tumore? Non ne ho parlato perchè non volevo… ” (Vieni da me)

Protagonista delle domande al buio di Vieni da me, Paolo Vallesi si lascia andare a toccanti confessioni. Dopo il grande successo ottenuto con “La forza della vita”, la sua canzone più famosa, il cantante ha attraversato un periodo particolarmente difficile. “Ci sono dei momenti che possono essere più favorevoli e altri meno. Sicuramente il grande successo, mi ha fatto perdere il senso della proporzione. Ho anche pensato di non sbagliare mai e quindi ho fatto delle scelte sbagliate”, racconta l’artista. “Quale è stato l’errore più grande?”, chiede Caterina Balivo. “Ho fatto un disco da solo diventando anche manager e produttore di me stesso, investendo anche i miei soldi ed è stato un insuccesso planetario”, spiega Vallesi che svela come quel disco sia stato un dramma per la sua carriera. “In quel momento non ero nelle grazie di chi teneva i fili, ma tengo a dire che quando qualcosa non va è sempre colpa mia”, aggiunge ancora. Sul cancro, contro cui ha combattuto senza mai parlarne, Vallesi dice: “non rappresenta più un problema per la mia persona e la mia famiglia. E’ stato contemporaneo alla mia partecipazione a Ora o mai più e non ne ho parlato perché non volevo che la malattia avesse a che fare con la mia carriera artistica. Volevo che il pubblico mi permettesse di tornare a fare il cantante solo per meriti artistici e non per la malattia”, svela il cantante (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

PAOLO VALLESI E IL SOGNO DI SANREMO

Paolo Vallesi è molto cambiato. Non è il giovane ragazzo dai capelli scusi che ha conquistato il pubblico anni fa con la sua “La forza della vita”, adesso è un uomo segnato dal tempo che passa ma, soprattutto, di una malattia che ha rischiato di ucciderlo. A raccontare quello che è successo in questi ultimi anni nella sua vita e cosa si aspetta dal futuro è lo stesso Paolo Vallesi che oggi pomeriggio sarà a Rai1 ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. Nonostante il pomeriggio festivo e il lungo settimana che terrà gli italiani in casa alle prese con il calo delle temperature, sembra proprio che il programma di Rai1 andrà in onda portando in tv Paolo Vallesi, uno dei trionfatori a Ora o mai più condotto proprio da Amadeus che adesso sta preparando il suo Festival di Sanremo 2020. Proprio per questo il cantante spera davvero di tornare in pista e fare quello che gli riesce meglio “vivere di musica”.

PAOLO VALLESI, DAL TUMORE ALLA RINASCITA CON SANREMO 2020?

In un’intervista a RollingStone lui stesso ha rivelato: “Ho un pezzo che potrei presentare. Amadeus dice, giustamente, che saranno le canzoni a essere la discriminante. Se la mia sarà reputata all’altezza, sarò molto felice di partecipare. Sennò lo vedrò da casa”. Ma questa non è l’unica dichiarazione fatta da Paolo Vallesi al noto sito visto che proprio in questa intervista alza il velo su quello che è stato un periodo buio della sua vita, un momento in cui proprio la sua canzone è stata quasi riscritta dal suo cuore che le ha dato un nuovo significato: “Ho scoperto casualmente di essere affetto da una forma di cancro all’intestino che, fortunatamente, è uscita fuori prima che fosse troppo tardi. È stato necessario sottopormi a un periodo di cure oncologiche abbastanza pesanti. Non è stato un anno facile. Tutto questo è successo poco prima della mia partecipazione a Ora o mai più”. Adesso il problema sembra essere risolto, e quanto a Sanremo 2020? Sentiremo oggi cosa avrà da dire a riguardo nello studio della Balivo.



