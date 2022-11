Paolo Vallesi, il cancro all’intestino/ “La malattia mi ha ridato il coraggio”

Paolo Vallesi, la malattia: il cancro all’intestino

Paolo Vallesi sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 30 novembre, di Oggi è un altro giorno. Vallesi, conosciuto da tutti per il suo grande successo “La forza della vita”, nel 2019 ha partecipato al programma “Ora o mai più”, condotto da Amadeus su Rai 1, per rilanciare la sua carriera. Poco poco prima che iniziasse il programma, il cantante ha scoperto di avere il cancro: “Ho scoperto casualmente di essere affetto da una forma di cancro all’intestino che, fortunatamente, è uscita fuori prima che fosse troppo tardi”, ha raccontato durante un’intervista rilasciata a Rolling Stone nel 2019. Dopo aver scoperto la malattia ha iniziato subito le cure: “È stato necessario sottopormi a un periodo di cure oncologiche abbastanza pesanti. Non è stato un anno facile”. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Vallesi ha rivelato la sua reazione dopo aver scoperto la malattia: “All’inizio la presi male. Non pensi mai che queste cose possano capitare a te. Ma ora sono felice di raccontarvi una cosa che non ha più nessun peso nella mia vita e non voglio che ce l’abbia mai più”.

Paolo Vallesi:” Il tumore mi ha ridato il coraggio”

Durante il programma “Ora o mai più” Paolo Vallesi non ha mai parlato della malattia: “Non ho parlato del cancro per avere successo. Non volevo fare del vittimismo: avrebbe falsato la gara. Ho deciso di comunicarlo sei mesi dopo”, ha detto in una recente intervista a Il Messaggero. E ha aggiunto: “Oggi ne parlo al passato, facendo gli scongiuri. La fortuna è stata quella di averlo preso per tempo. Il tumore mi ha ridato il coraggio che credevo perduto. Non sarà quello a rompermi i co*lioni della vita”. Nel corso dell’intervista Vallesi ha rivolto un pensiero anche a Fedez, che lo scorso marzo, ha rivelato di aver un cancro raro al pancreas: “Ho apprezzato molto la sua comunicazione. Ha sensibilizzato su un tema considerato ancora oggi tabù, chi l’ha criticato è ignobile”.

