Anche Paolo Vallesi inizia a vacillare all‘Isola dei Famosi 2025. L’unico naufrago che finora ben poco si è lamentato ha iniziato invece a mostrare segni di cedimento, al punto da arrivare a litigare con la sua migliore amica all’Isola: Patrizia Rossetti. Il cantante ha infatti avuto da ridire nella suddivisione del cocco da parte di Rossetti e Teresanna, ammonendole per il fatto che questo venisse toccato da troppe persone. “Ma dopo lo laviamo – ha replicato Patrizia – ora bisogna fare pezzi che siano uguali per tutti”, ha spiegato.

Questo non ha però placato Vallesi, che si è allora lamentato della divisione in dieci invece che in nove porzioni. Le accuse hanno fatto spazientire Patrizia Rossetti, che ha perciò abbandonato la postazione risentita. “Sono tutti isterici stamattina!”, ha tuonato. Ma la maretta ha avuto durata breve, perché poco dopo Vallesi si è avvicinato a lei chiedendole scusa: “Mi sono svegliato male, scusami, può succedere a tutti!”

“Non avevo dubbi, non era una reazione da te, anche perché facciamo sempre così”, ha replicato allora Patrizia Rossetti, felice del passo di Vallesi nei suoi confronti. Successivamente, alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2025, Vallesi ha ammesso di essere in un momento difficile, causato dalle difficoltà sorte dopo la tempesta abbattutasi sull’Isola e quelle personali: “Tanti elementi dell’Isola sono diventati avversi. – ha spiegato il cantante – La pioggia di ieri, che ha fatto spuntare un nugolo di mosquitos dieci volte maggiore del solito, la fame che stiamo patendo a causa degli errori fatti in precedenza. La stanchezza inizia a farsi sentire, addirittura ho litigato con Patrizia… stanchezza, fame, tutto…”, ha concluso.

