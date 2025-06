Paolo Vallesi, parole al miele per la moglie Sara all’Isola dei Famosi 2025: “Lei e mio figlio Francesco sono tutta la mia vita”.

E’ stata una grande avventura, lui stesso l’ha sottolineato con un pizzico di rammarico dato che lo step successivo sarebbe stato la finale dell’Isola dei Famosi 2025. Paolo Vallesi non è riuscito a superare la sfida valida per rientrare in gioco – dove invece ha primeggiato Dino Giarrusso – ed è dunque prossimo a rientrare in Italia.

A dispetto dell’esito, c’è una persona in particolare che nel corso della diretta ha voluto lanciare un grido di supporto e orgoglio per il cantautore: sua moglie Sara.

“Sei il nostro campione”, afferma Sara – moglie di Paolo Vallesi – con fierezza dallo studio dell’Isola dei Famosi 2025. Parole che arrivano quasi impercettibili all’orecchio del cantautore ma quanto basta per riconoscere la sua dolce metà: “Se ho capito bene in studio c’è mia moglie Sara e mio figlio Francesco…”.

La conduttrice conferma e alimenta così un toccante discorso da parte di Paolo Vallesi; parole al miele ma anche grandi lodi per il percorso fatto nel reality.

Isola dei Famosi 2025, Paolo Vallesi: “Mia moglie Sara e mio figlio? Belli come il sole!”

“Mia moglie Sara e mio figlio Francesco sono la mia vita!”, afferma Paolo Vallesi quasi commosso per poi lodare l’esperienza all’Isola dei Famosi 2025: “E’ stata un’esperienza meravigliosa e non pensavo che il mio fisico avrebbe resistito; è stata una rigenerazione per corpo e mente”. Interviene dallo studio ancora sua moglie Sara: “Sei bello come il sole”.

Parole che toccano il cuore del cantautore che, come rivelato da Veronica Gentili, quasi temeva che l’amore della sua vita stesse meditando di lasciarlo: “Mia moglie la vedete anche voi ora, è bella come il sole! Anche mio figlio ovviamente, diciamo che qualcosa di buono l’ho fatto nella vita”