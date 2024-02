Paolo Vallesi “Partito tutto da Sanremo”/ “Sul palco una magia indescrivibile, se riesci a cantare bene…”

Paolo Vallesi, grandissimo cantante e autore dell’indimenticabile La Forza della Vita, storico brano portato a Sanremo, è stato intervistato stamane da Uno Mattina in vista dell’apertura del Festival del 2024 di questa sera: “Quell’anno fu un podio bellissimo – ha detto l’artista ricordando la sua prestazione – vinse Luca Barbarossa, anche se avrebbe dovuto vincere l’indimenticabile Mia Martina, che è arrivata seconda”.

E ancora: “Io ho fatto i giovani – ha continuato Paolo Vallesi – i Big andando bene, i Big andando male, poi l’ospite e quindi il duetto, l’anno prossimo mi ripresento fra i giovani per ricominciare il ciclo. E’ difficile spiegare la magia di quel palco, mette emozioni a tutti, anche ai più grandi, ti permette di far conoscere la tua canzone non solo all’Italia ma a tutto il mondo, è una magia, una psicosi collettiva dove tutto il mondo è concentrato lì quella settimana, e la canzone si prende la platea”. E ancora: “Chi riesce a dare il meglio… le canzoni incise sono una cosa, dal vivo sono un’altra, alcune canzone dal vivo guadagnano, quindi siamo tutti curiosi di sapere cosa succederà”. Ma stasera cosa farà Paolo Vallesi? “Guarderò il Festival di Sanremo 2024 poi domani mattina alle ore 5:00 andrò in Canada per una serie di concerti grazie al festival visto che è partito tutto da lì”.











