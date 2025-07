Proposta di matrimonio in diretta all'Isola dei Famosi 2025: Paolo Vallesi ha fatto la sua dichiarazione alla compagna Sara Flaherty

Non solo sfide al televoto ed eliminazioni nel corso della finale dell’Isola dei Famosi 2025. Poco prima della proclamazione del vincitore di questa edizione, lo studio si colora di rosso-amore grazie ad un’inaspettata proposta di matrimonio in diretta. È Paolo Vallesi, appena tornato dall’Honduras, ad averla fatta su Canale 5 alla compagna Sara Flaherty.

Chi è Sara Flaherty, la compagna di Paolo Vallesi?/ La proposta di matrimonio in tv: "È la donna che amo"

Tutto ha avuto inizio quando Veronica Gentili ha presentato con un filmato il brano che Vallesi ha scritto durante la sua avventura all’Isola dei Famosi 2025, dedicato proprio al programma. Il cantante si è poi esibito al centro dello studio, in diretta, e ha concluso avvicinandosi alla compagna e dedicandole una parte romantica del brano. Finita la canzone, Paolo si è tolto la chitarra, si è inginocchiato di fronte a Sara e ha tirato fuori una scatolina contenente un anello, per poi farle la fatidica proposta: “Mi vuoi sposare?”.

Paolo Vallesi: “Mia moglie Sara? Bella come il sole!”/ “All’Isola dei Famosi sono rinato”

Romantica proposta di matrimonio di Paolo Vallesi all’Isola dei Famosi 2025: come ha risposto la compagna

Applausi, sorpresa ed emozione per i presenti in studio di fronte alla scena. Veronica Gentili ha però voluto dare più lustro alla coppia, chiamando entrambi al centro dello studio. È a quel punto che un emozionatissimo Paolo Vallesi ha speso per la compagna Sara parole di grande amore: “Sono emozionato come un bambino. – ha esordito – Da quando sono andato sull’Isola ci penso a questo gesto, spero di non averle fatto un gesto sgradito, visto che lei è lontana da questo mondo. L’Isola ti porta a fare dei ragionamenti essenziali, e Sara è la donna che amo. Spero che tu voglia sposarmi”. La risposta di Sara Flaherty è stata diretta e immediata: “Che domande!”. Un bacio ha infine sugellato la scena d’amore.

Paolo Vallesi furioso con Dino Giarrusso: "Hai rotto i cogli*ni"/ È scontro all'Isola: "Sei insopportabile"