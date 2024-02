Paolo Vallesi senza freni: “Mi hanno proposto di fare un matrimonio finto”/ “Ho perso tanti miei amici”

Paolo Vallesi confessa a La volta buona: “Dopo la vittoria a Sanremo ho perso quasi tutti gli amici”

Ultimo ospite della puntata di oggi de La volta buona è stato Paolo Vallesi, cantautore toscano noto soprattutto per aver vinto Sanremo giovani nel 1991 con Le persone inutili mentre nel 1992 raggiunse il terzo gradino del podio con il brano La forza della vita. Sul successo immediato e inaspettato dopo le vittorie alla kermesse canora, il cantante ha confessato: “Il successo è qualcosa di strano e difficile da raccontare. Non cambia il tuo rapporto con gli altri sono gli altri che ti vedono in modo diverso.” “Gli amici dell’epoca li ho persi quasi tutti ma non per mia volontà. Anche se poi, ed è la mia più grandi gioia alcuni di quegli amici sono tornati”

Paolo Vallesi durante la chiacchierata con Caterina Balivo ha voluto pubblicamente ringraziare la produttrice discografia che per prima ha creduto in lui offrendogli delle possibilità Caterina Caselli: “È stata la mia volta buona possiamo dirlo.” Nonostante il successo clamoroso la carriera del cantante non è durata nel tempo anche se comunque ha continuato a fare musica. Con notevole autoironia Vallesi alla conduttrice de La volta buona che gli ha chiesto se tornerebbe a Sanremo ha risposto: “Faccio il giro, ho partecipato nei giovani, poi nei Big ed adesso ritorno nei giovani”

La volta buona, Paolo Vallesi spiazza: “Chiesto di inscenare un matrimonio finto”

Paolo Vallesi, ospite oggi a La volta buona, non ha parlato della sua malattia che ha affrontato e sconfitto di recente, ma della sua famiglia, rivelando che agli esordi del successo il suo entourage gli ha chiesto di mantenere segreto il suo matrimonio: “Mi è successa una cosa strana, la discografia all’epoca era una cosa strana, praticamente nella prima intervista che feci parlai anche di mia moglie ma scomparve questa notizia. Si aveva l’idea che siccome io ero un ragazzino che sembrava essere carino, dovevo piacere alle ragazzine non si doveva sapere che era sposato.”

Paolo Vallesi ha poi aggiunto un retroscena clamoroso mai rivelato: “Grande bugia che mi ha ferito. Tra l’altro anni dopo un noto settimanale di cui non farò il nome mi propose di fare un matrimonio finto, come se avessi conosciuto e sposato mia moglie sul momento. È stata una cosa che io ovviamente non mi sono sentito di accettare.”











