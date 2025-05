L’Isola dei Famosi 2025 ha avuto inizio da sole poche settimane ma sta già accadendo di tutto in Honduras. È arrivato già il primo provvedimento disciplinare, a causa di un’accendino usata impropriamente, e presto potrebbe arrivarne un altro sempre a causa del fuoco. E se, in questo caso, è il gruppo dei giovani ad essere finito sotto accusa, nelle ultime ore, sui social, circola il nome di un ‘Senatore’: Paolo Vallesi.

Il celebre cantante si è finora dimostrato un ottimo naufrago, eppure potrebbe abbandonare l’Isola prima del tempo e non per forza a causa di un’eliminazione. Stando, infatti, a un’indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore, Vallesi avrebbe in programma una serata a giugno.

È stata Deianira Marzano a diffondere l’indiscrezione arrivatale da un utente, che le ha scritto: “Ciao Deia, Paolo Valleri ha una serata a giugno, com’è possibile se è all’Isola dei Famosi?” La risposta dell’esperta di gossip è stata: “Due sono le cose: o la salta, o uscirà con una scusa”. Paolo Vallesi non sarebbe il primo ad uscire o abbandonare un programma proprio in concomitanza ad un impegno lavorativo preso prima dell’inizio dello show televisivo. Anche in questi casi, è montata una polemica sul fatto che alcuni Vip prendessero accordi con gli addetti ai lavori per lasciare il programma dopo un certo periodo. Di certo, dopo questa indiscrezione, l’avventura di Paolo Vallesi finisce ancor più nel mirino dei telespettatori: lascerà davvero il programma entro questa fatidica data di giugno o continuerà la sua avventura all’Isola dei Famosi 2025?

