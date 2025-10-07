Paolo Vallesi ha sposato Sarah Flaherty: tutti i dettagli della cerimonia

Paolo Vallesi ha sposato la sua compagna Sara Flaherty. Com’è noto, pochi mesi fa, il cantautore ha sorpreso tutti facendole una proposta di matrimonio in diretta durante la finale dell’Isola dei Famosi. Dopo aver cantato il brano “L’Isola, il mare e te” (ispirato alla sua esperienza nel reality), Vallesi ha tirato fuori un anello, per poi inginocchiarsi e chiedere alla fidanzata di sposarlo. Al che, Sarah è scoppiata a piangere e ha immediatamente accettato, tra gli applausi e l’emozione del pubblico.

Ebbene, sebbene siano passati pochi mesi da quell’indimenticabile momento, i due sono già ufficialmente marito e moglie. Difatti, Paolo e Sara si sono sposati in una cerimonia intima al Palazzo Vecchio di Firenze, davanti ai familiari e amici più cari. Il cantautore ha condiviso sui social alcuni scatti del matrimonio, accompagnati da una toccante riflessione: “È successo veramente, dopo un’idea che è nata nei tanti momenti di riflessione che ho avuto per due mesi in una piccolissima isola in Honduras”.

Paolo Vallesi sposo: tutti i dettagli

Paolo Vallesi è nato a Firenze nel 1964 e ha iniziato a muovere i primi passi nella musica negli anni ’80, fino a raggiungere il successo nel 1991 con Le persone inutili, brano che gli ha fatto vincere il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Per quanto riguarda la vita privata, questo non è il primo matrimonio per il cantautore. Difatti, in passato, è stato già sposato con la madre di suo figlio Francesco. Dopo la separazione, ha ritrovato la serenità grazie alla compagna Sarah Flaherty, diventata adesso sua moglie dopo l’eclatante proposta di matrimonio della scorsa estate all’Isola dei Famosi.