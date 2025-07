A distanza di poche settimane dalla fine dell’avventura vissuta in Honduras come concorrente dell‘Isola dei Famosi 2025, Paolo Vallesi, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv, ha svelato alcuni retroscena sull’esperienza vissuta. Anche Paolo Vallesi, come altri naufraghi, ha svelato di avere qualche problema fisico. “Attualmente ho un tutore al ginocchio perché ho un edema sotto la rotula. Il ritorno alla quotidianità è stato traumatico soprattutto a livello di dieta. È difficile tornare alla vita di tutti i giorni perché il corpo si è ormai abituato a non mangiare o a mangiare il minimo e quindi ogni minima cosa in più l’abbiamo pagata”.

Alessandro Cattelan rivela: "Dovevo fare l'inviato all'Isola dei famosi"/ "Ecco perché è saltato tutto"

Il cantante, inoltre, ha anche parlato di Teresanna Pugliese spiegando di non aver gradito il suo “atteggiamento di mettersi in mostra davanti alle telecamere”. Poi racconta, in particolare, un episodio che non gli è piaciuto: “Una notte non dormivo perché soffro di insonnia. Mentre gli altri assolvevano il loro compito rispettando il turno orario, Teresanna è stata due minuti e poi è andata a svegliare la persona che avrebbe dovuto coprire il turno successivo senza chiedergli un favore ma dicendogli piuttosto che aveva già fatto il suo turno. Per me questa è stata una mancanza di rispetto verso gli altri”.

Cristina Plevani, problemi dopo l'Isola dei Famosi: "Dormo poco e male"/ Confessione a Pomeriggio 5

Paolo Vallesi e la proposta di matrimonio in diretta all’Isola dei Famosi 2025

Paolo Vallesi ha lasciato il segno all’Isola dei Famosi 2025 non solo come concorrente ma anche per aver regalato una pagina super romantica al reality chiedendo, in diretta, alla compagna Sara di sposarlo. Un momento che ha emozionato tutti e non solo i futuri sposi dividendo, però, il pubblico. Non sono mancate, infatti, le critiche da parte di chi lo ha accusato di aver fatto una strategia.

“Non si immaginava niente ma neanche pensava che potessi fare una cosa del genere. Infatti quando poi le ho fatto la proposta è apparsa imbarazzata, quasi indispettita ma si è poi commossa – rivela – Ho maturato questa idea nei due mesi che sono stato sull’Isola. Il pubblico ha reagito positivamente come ho visto nei commenti perché ha capito che era un momento vero, autentico e che non c’era nulla di strategico”, ha concluso.

Omar Fantini: “All’Isola dei Famosi ho pianto per 2 settimane”/ “Dino Giarrusso? Ha detto una cosa infantile”