Paolo Villaggio com’è morto? Complicanze diabete/ La figlia Elisabetta: “Vissuto di più fosse stato attento”

Com’è morto Paolo Villaggio, la figlia Elisabetta sulle cause della morte: “Diabetico ma non stava attento”

Rai1 ha deciso di omaggiare Paolo Villaggio con un docufilm a lui dedicato dal titolo Come è umano lui! L’attore, regista e intellettuale noto soprattutto per aver inventato il personaggio di Ugo Fantozzi, iconico stereotipo della sua epoca, ha il volto dell’attore Enzo Paci. E nel film verranno raccontati i suoi inizi. Molto si sa sulla vita del grande artista genovese ma com’è morto Paolo Villaggio? Si è spento a Roma nel 2017 a 84 anni per le complicanze del diabete.

Piero Villaggio, chi è il fratello di Paolo Villaggio/ "Era molto più modesto e intelligente di me"

Maggiori dettagli sulle cause della morte di Paolo Villaggio li ha forniti la figlia Elisabetta ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno l’anno scorso: “Nessuno riusciva a fermarlo. Io cercavo di fargli capire che non doveva mangiare dolci, formaggi, lui invece appena usciva dall’ospedale in pasticceria. Se fosse stato un po’ più attento sarebbe andato avanti di più.” Villaggio è stato ricoverato per oltre un mese e mezzo ed è morto per delle complicanze respiratorie.

Elisabetta Villaggio, chi è la figlia di Paolo Villaggio/ "Si fidava molto di me, mi lasciava libera"

Paolo Villaggio com’è morto, il figlio Pierfrancesco: “Ultimamente avevamo unito”

Paolo Villaggio è morto per le complicanze del diabete che ha curato, come dichiarato dalla figlia Elisabetta, ‘poco e male’. Un ricordo nitido del rapporto complesso che ha avuto con il padre lo ha fornito il figlio Pierfrancesco in un’intervista concessa poco dopo la morte: “Mio padre era assente, come molti di quelli che fanno questo mestiere e ultimamente ho avuto occasione di stare vicino a lui, perché abbiamo lavorato insieme. E questo ci ha permesso di instaurare un rapporto che non c’era mai stato.” “Ha insegnato a essere più forte. Non era una persona semplice in senso assoluto” ha concluso la figlia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA