Paolo Virzì è un famoso regista e sceneggiatore italiano, nato a Livorno il 4 marzo 1964. Tantissimi sono i successi che è riuscito a conquistare nel corso della sua lunga e stimata carriera, manifestò la sua passione per la letteratura e la recitazione sin da quando era giovanissimo. Dopo aver scritto e diretto testi teatrali, lungometraggi e cortometraggi, si è trasferito a Roma e ha frequentato il corso di sceneggiatura del Centro sperimentale di cinematografia. Tra gli insegnanti c’era anche Furio Scarpelli che diventò il suo maestro e la sua guida.

Il noto regista e sceneggiatore ha diretto il suo primo film all’età di trent’anni, ‘La bella vita’, con il quale conquistò un successo incredibile. Due anni dopo è tornato sul grande schermo con altri noti film come Ferie d’agosto, Intolerance, Baci e abbracci e altri ancora. Nel 1997 Paolo Virzì si è aggiudicato il Leone d’argento al Festival del cinema di Venezia con la commedia ‘Ovosodo’, ma sono molti altri i traguardi che ha ottenuto, nel 2016 con ‘La pazza gioia’ ha conquistato un successo incredibile. Il suo ultimo film è uscito nel 2024, ‘Un altro ferragosto’.

La vita privata di Paolo Virzì: la rottura con Micaela Ramazzotti è stata molto dolorosa

Da quando è diventato famoso Paolo Virzì ha sempre fatto parlare di sé per il suo incredibile talento, spesso però i riflettori si sono interessati anche alla sua sfera personale. In passato è stato legato sentimentalmente all’attrice Paola Tiziana Cruciani, dalla loro unione nel 1989 è nata la figlia Ottavia. Nel 2008 sul set del film ‘Tutta la vita davanti’ ha conosciuto Micaela Ramazzotti e tra loro è scoppiato subito l’amore. I due sono convolati a nozze l’anno successivo e dal loro amore sono nati due figli, Jacopo nel 2010 e Anna nel 2013.

Oltre ad essere legati dal punto di vista sentimentale spesso hanno anche lavorato insieme e sembravano più complici e innamorati che mai, nel 2018 però la loro storia d’amore giunse al capolinea. Dopo circa un anno hanno annunciato la loro riconciliazione ma si sono detti di nuovo addio nel 2023. La loro non è stata una separazione serena, si sono anche resi protagonisti di un acceso litigio mentre erano in un ristorante, una vicenda molto chiacchierata che finì anche sui giornali. Pochi mesi dopo l’accaduto Micaela Ramazzotti riferendosi alla lite a Vanity Fair aveva detto: “Una litigata un po’ troppo accesa, l’epilogo di una separazione dolorosa, impegnativa. L’amplificazione è stata esagerata. Mi dispiace per i miei figli”