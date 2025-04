C’eravamo tanto amati: è il caso di Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti che sono stati una coppia sia nella vita privata che in quella professionale. Un grande amore quello nato tra il regista di tantissimi film di successo e l’attrice romana che si sono conosciuti sul set durante le riprese del film “Tutta la vita davanti”. Nel 2009 i due si sono uniti in matrimonio e l’anno dopo sono diventati genitori del primo figlio Jacopo. Successivamente nel 2013 è nata la figlia Anna, ma qualche anno, nel 2018, la coppia annuncia a separazione seguita da una veloce riappacificazione. Alla fine qualcosa si era rotto, visto che nel 2023 la coppia annuncia la fine del loro matrimonio con tanto di separazione definitiva.

Una separazione complicata quella tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti con l’attrice che ha dichiarato: “è stato difficile”. Non solo, l’attrice parlando dei rapporti con l’ex marito Paolo Virzì ha detto: “come tutte le famiglie separate… io ho avuto la fortuna di innamorarmi, mi sono fatta forza contro tutto e tutti”.

La lite tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti: caso archiviato

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti sono balzati alla cronaca rosa anche per una lite scoppiata in un ristorante romano; l’attrice era accompagnata dal nuovo compagno Claudio Pallitto, mentre Paolo Virzì era con la figlia Ottavia. La situazione sarebbe degenerata per un video ripreso dalla figlia di Paolo Virzì che avrebbe ripreso la Ramazzotti al tavolo durante la cena. Non solo, si è anche detto che il regista insultava l’ex moglie con parole molto forti, ma non finisce qui visto che la Ramazzotti si è talmente arrabbiata da stappare il cellulare dalle mani di Ottavia. La situazione è talmente degenerata da richiedere l’intervento dei carabinieri anche se le versioni sono discordanti, visto che Paolo Virzì avrebbe tirato in causa anche Claudio Pallitto, il compagno di Micaela Ramazzotti, dichiarando di essere stato minacciato.

Diversa la versione di Micaela Ramazzotti che dalle pagine de Il Messaggero ha detto: “Paolo Virzì le sputava addosso e la insultava con epiteti quale “brutta me…, mi…a””. La lite è finita in tribunale con di archiviazioni da parte della pubblica ministera Barbara Trotta che ha parlato di legittima difesa.