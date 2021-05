Paolo Virzì, marito Micaela Ramazzotti/ “Crisi superata, i giornali hanno esagerato!”

Paolo Virzì sicuramente non ha bisogno di presentazioni visto che è un grande regista italiano riconosciuto e famoso anche all’estero. Nella sua vita privata, però, Paolo Virzì è anche il marito dell’attrice Micaela Ramazzotti che oggi sarà in studio a Domenica In. Le cose per loro non sono state sempre rose e fiori visto che nelle scorse settimane si è spesso parlato di loro e tutto per via di una serie di problemi che avrebbero portato ad una crisi e, per alcuni, addirittura al divorzio o quasi. Chi è informato sul gossip sa bene che nel 2018 Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì hanno subito una profonda crisi che li ha portati alla separazione tanto da vivere separati confermando loro stessi la loro separazione e non solo. Alcuni settimanali hanno riportato fonti vicine alla coppia rivelando che l’attore sarebbe stato sotto casa della moglie in lacrime per cercare la via della conciliazione.

MONICA SETTA/ "Fatta prima dose di vaccino Pfizer ma avrei fatto anche Astrazeneca"

Paolo Virzì, marito Micaela Ramazzotti, di nuovo insieme dopo la crisi del 2018

In realtà Micaela Ramazzotti ha ammesso la crisi con Paolo Virzì ma accusando i giornali di aver esagerato tanto che i due sono finalmente tornati insieme e vanno d’amore e d’accordo. I due si erano conosciuti sul set del film “Tutta la vita davanti“, nel 2007, e fu subito un colpo di fulmine tant’è che il matrimonio è arrivato subito dopo, due anni dopo per la precisione. La coppia nel 2010 ha accolto il loro primo figlio, Jacopo, e tre anni dopo anche la loro bambina, la piccola Anna. La famiglia si è adesso ricostituita ma i motivi della crisi rimangono misteriosi.

LEGGI ANCHE:

DOMENICA IN/ Gismondo “Origine virus? Possibile incidente di laboratorio” (30 maggio)MAURO MAZZA/ "Ho avuto il Covid, intubato: esito tac molto brutto, io fortunato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA