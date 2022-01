Paolo Virzì, marito Micaela Ramazzotti/ Una storia d’amore da film

Chi è Paolo Virzì?

Paolo Virzì è un noto regista italiano, in 33 anni di carriera ha diretto 26 film, nasce a Livorno nel 1964, dal 2009 è sposato con l‘attrice Micaela Ramazzotti. La loro storia d’amore è da film. I due si sono conosciuti nel 2007 sul set “Tutta la vita davanti”, è stato subito colpo di fulmine. Dopo due anni sono convolati a nozze e dalla loro unione sono nati Jacopo e Anna. Per dieci anni la coppia è stata la più invidiata ma anche la più amata, poi qualcosa non è andato per il verso giusto e nel 2018 è arrivato il divorzio tanto doloroso per entrambi. La separazione è durata solo un anno, si racconta che Paolo Virzì una sera andò sotto casa dell’ex moglie in lacrime chiedendole di tornare insieme. Evidentemente nemmeno l’attrice riusciva a stare lontano dall’ex marito, perché si sono concessi una seconda chance e da quel giorno cono inseparabili e più innamorati di prima.

Danza con me 2022, Roberto Bolle/ Diretta: in memoria di Carla Fracci!

Paolo Virzì, tutto è nato da un corso di sceneggiatura

All’inizio della sua carriera Paolo Virzì frequenta un corso di sceneggiatura, una volta terminati gli studi ha l’opportunità di collaborare ad alcuni script per poi esordire dietro la macchina da presa nel 1994 con “La bella vita” che gli fa vincere come migliore regista emergente, importanti premi: il Nastro d’Argento, il Ciak d’Oro e il David di Donatello. Successivamente arrivano molti successi tra cui “Ferie d’agosto” e poi “Ovosodo” e ancora “Baci e Abbracci”.

Nicoletta Peyran e Glenne Headly, compagna ed ex Malkovich/ Colpi di fulmine sul set

Nel 2006 fa un cambio di rotta con N come Napoleone, lascia il suo consueto genere cinematografico per cimentarsi nella regia di un film in costume ambientato agli inizi dell’Ottocento. Lo stesso anno accetta di recitare nel film di Nanni Moretti “Il caimano” nel piccolo ruolo di un masochista. Nel 2008 torna a fare il cinema che gli piace davvero, quello genuino che racconta le storie di un’Italia proletaria e sognatrice. In “Tutta la vita davanti” dirige Elio Germano, la brava Sabrina Ferilli e l’eclettico Valerio Mastandrea. Della sua vita privata si sa poco, non è attivo sui social e si tiene lontano dal gossip nonostante sia sposato con una famosa attrice italiana. In passato è stato il marito di Paola Tiziana Cruciani che le ha dato una figlia di nome Ottavia.

LEGGI ANCHE:

Beppe Menegatti e Francesco, marito e figlio di Carla Fracci/ Un amore senza fine

© RIPRODUZIONE RISERVATA