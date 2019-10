Paolo Vs Valentina M/ Uomini e donne: “Paolo? Stai zitta tu!” (Trono Over)

Paolo zittisce Valentina M, ancora attriti tra loro?

Scontro aperto e nuovi colpi di scena al Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Tra i vari protagonisti della prossima puntata ci sarà anche la dama Valentina M divisa tra due fuochi. La dama, infatti, aveva cominciato a conoscere il cavaliere Paolo con cui sin dall’inizio della loro conoscenza qualcosa non è andato per il verso giusto. I due, infatti, durante il momento a loro dedicato nel programma di Canale 5 raccontano l’evolversi della loro conoscenza con la padrona di casa che domanda: “l’intoppo della settimana scorsa è stato superato?”. Da parte di Paolo è tutto superato, visto che il cavaliere prontamente replica alla De Filippi: “da parte mia l’intoppo è stato superato” ma oggi le cose prenderanno una piega inaspettata quando lei si intrometterà e lui la pregherà di stare zitta. Anche Valentina M interviene precisando “ci siamo visti sabato e siamo stati bene”. A quel punto però Maria De Filippi, rivolgendosi alla dama, le domanda se tra loro c’è un rapporto di esclusiva oppure sono aperti a conoscere nuove persone. Una domanda che la conduttrice rivolge alla bella dama visto che dietro le quinte è arrivato un uomo che vorrebbe scendere per conoscerla. Valentina M allora precisa che non ha dato alcuna esclusiva a Paolo e quindi decide di conoscere l’uomo arrivato in studio per corteggiarla. Si tratta di Gennaro che si presenta così: “sono qui perché ti ho vista di sfuggita durante qualche registrazione. Sono un professore di educazione fisica, ma non insegno a scuola, ma sono il direttore tecnico di un club sportivo”.

Valentina M e Gennaro: è scontro con Paolo?

Il cavaliere prosegue la sua presentazione a Valentina M dicendo: “sono della provincia di Salerno e ho 40 anni”. La donna non disdegna il cavaliere visto che, dopo la lunga presentazione, decide di farlo rimanere nel programma per conoscerlo. Una scelta che non rende felice Paolo con cui scatta un vero e proprio scontro. La presenza di Gennaro, infatti, crea non poche difficoltà all’altro cavaliere che vorrebbe una conoscenza esclusiva con Valentina M. Al centro dello studio i due si ritrovano ancora una volta, ma tra Valentina e Paolo sembrano non esserci affatto i presupposti per una conoscenza duratura stando a quanto dichiarato dalla stessa dama nel programma. “Ho cominciato a pensare di aver conosciuto un’altra persona. Lui ha cominciato a dirmi che vorrebbe uscire con me mentre io gli ho detto che era troppo presto” dice Valentina che poi racconta di un bacio richiesto dal cavaliere e definito “insistente” al punto da sentirsi a disagio. Nonostante il disagio la dama ha ceduto al bacio, ma purtroppo non è scattato nulla dal punto di vista emotivo: “alla fine c’è stato questo bacio che, da parte mia, non è stato sentito. Sono rimasta delusa”. Nonostante l’ammissione da parte della dama e lo scontro con Paolo, il cavaliere decide di chiedere scusa alla dama chiedendole di proseguire la loro conoscenza. Una conoscenza a cui Valentina M decide di dare una seconda chance senza però rinunciare a nuovi possibili pretendenti. Come andrà a finire?

